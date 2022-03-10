Универ Капитал

SIRIUS
деньги на счет завел - есть абонплата, счет обнулил - нет абонплаты
был в сократе и универе, теперь только в универе.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 31 жов, 2016 17:10
SIRIUS
деньги на счет завел - есть абонплата, счет обнулил - нет абонплаты
был в сократе и универе, теперь только в универе.
Додано: Пон 31 жов, 2016 18:38
Что-то невнятное промямлили. В принципе, менеджер признал, что это беспредел (учитывая, что у меня вообще был тарифный план "персональный") и сказал, что-то вроде "это в бухгалтерии виноваты". Я потом подождал, думал, что разберутся и вернут. Но нет, нифига...
Додано: Пон 31 жов, 2016 21:28
Пользуюсь и универом и Сократом. У меня лично и там и там все пучком. Выводил, заводил и кеш и папиры, получал ДВД, все ок
Додано: Чет 04 тра, 2017 21:02
Какие укр. брокеры дают выход на Фортс? Универ поднял ежемесячную комиссию в 7 (семь) раз. Сегодня такой разнос в жиже и сишке, а я не могу выставлять заявки - "нехватка средств по брокерской фирме". Офигеть сервис
Додано: Чет 04 тра, 2017 21:56
rol23
У цериха с этим проблем нет, но документы третий месяц идут!!!
Я уже даже не знаю как на тот Фортс зайти... В Таллине есть КИТ Финанс, но к ним ехать надо и счет от 50к евро, не всем удобно. Ну или Лондонское Открытие.
В целом я думаю корень зла в самой МБ, не зря же ИнтерактивБрокерс дает 100 площадок в одном терминале а рашки там нет...
Додано: Пон 27 лют, 2023 18:50
Пробачте що піднімаю цю дуже стару і припорошену тему, але іншої не знайшов
Отже, на днях дізнався, що брокер Універ зараз активно доробляє так званий кабінет інвестора!
чи може вже хтось чув подібну новину, цікаво який функціонал компанія планує реалізувати
враховуючи напів-живий ФФУ (Фрідом Фінанс Україна) через санції РНБО - може бути щось цікаве?!
Додано: Пон 27 лют, 2023 22:45
Re: Универ Капитал
Я думаю всі притомні брокери зараз хотіли б наладити інтеграцію з дією, бажано не тільки прийняття заявок на покупка, а ще щоб реєстрація була через обмін даними з дією, щоб отримати повністю верифікованого користувача (який прийде за військовими ОВДП) але якому можна буде запропонувати потім інші продукти.
Додано: Вів 07 бер, 2023 13:25
Сьогодні Універ прислав листа, де оголосив про новий кабінет
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Добрий день!
Раді повідомити, в особистому кабінеті вже доступні такі функції:
• перевірка своїх балансів по грошах та цінних паперах;
• запит реквізитів для перерахунку грошей під брокерський договір;
• перелік укладених угод і виписка по руху коштів на рахунках;
• підвищення лімітів інвестування;
• додавання свого банківського рахунку;
• виведення коштів;
• підключення до торгового мобільного застосунку Wotan.
У найближчому майбутньому Ви також зможете подавати заявки купівлі/продажу у Вашому особистому кабінеті інвестора.
Просимо долучитися до обговорення кабінету у нашому спільному чаті, і при виявленні багів - пишіть в цей чат. Також Ви можете запрошувати в даний кабінет всіх бажаючих - вже доступна функція віддаленого відкриття рахунку та підписання відповідних документів.
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Кабінет
Приклад із кабінету
Додано: Сер 15 бер, 2023 23:20
Re: Универ Капитал
дивився % на ОВДП у Wotan'і, здалося, що % менші ніж у інших брокерів.
Але помітив посилання про вихід на первинний ринок з капіталом від 500к грн.
Воно має якийсь сенс? Які там ставки? Які комісії?
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