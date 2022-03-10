Универ Капитал

шукайте інфу на сайті Мінфіну
щодо комісій - то треба на сайті Універу шукати, або напряму запитатись в них (тел чи емейл або телеграм)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 15 бер, 2023 23:32
hesitat
шукайте інфу на сайті Мінфіну
щодо комісій - то треба на сайті Універу шукати, або напряму запитатись в них (тел чи емейл або телеграм)
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