Универ Капитал

Щойно Рада нацбезпеки та оборони України включила до підсанкційного списку брокера EXANTE (ІЕксТі Кіпр).
Хоча угода УНІВЕР Капіталу заключена формально з іншим брокером, тим не менше це повʼязані особи.
❗️Для інвестора такі санкції можуть означати тимчасове блокування активів та доступу до рахунку. Відповідно до цього, рекомендуємо усім нашим клієнтам, що мають у портфелі цінні папери, придбані через брокера EXANTE, терміново (сьогодні) закрити всі позиції та вивести кошти, адже завтра доступ до рахунків, можливо, буде закритий.