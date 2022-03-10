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Универ Капитал

Универ Капитал
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 00:32

hesitat
шукайте інфу на сайті Мінфіну

https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv

щодо комісій - то треба на сайті Універу шукати, або напряму запитатись в них (тел чи емейл або телеграм)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 кві, 2023 13:13

Універ додав можливість купувати бумаги прямо в новому кабінеті
(раніше - лише через Вотан було)

комісія аналогічна Вотану - 1 грн за 1 покупку
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 00:51

РНБО наклала санкції на EXANTE

Щойно Рада нацбезпеки та оборони України включила до підсанкційного списку брокера EXANTE (ІЕксТі Кіпр).

Хоча угода УНІВЕР Капіталу заключена формально з іншим брокером, тим не менше це повʼязані особи.

❗️Для інвестора такі санкції можуть означати тимчасове блокування активів та доступу до рахунку. Відповідно до цього, рекомендуємо усім нашим клієнтам, що мають у портфелі цінні папери, придбані через брокера EXANTE, терміново (сьогодні) закрити всі позиції та вивести кошти, адже завтра доступ до рахунків, можливо, буде закритий.

https://t.me/ig_univer/400

P.S. "завтра", правда, вже настало, але може ще не всюди. Думайте!
klug
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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