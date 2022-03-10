Универ Капитал
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 16 бер, 2023 00:32
hesitat
шукайте інфу на сайті Мінфіну
https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
щодо комісій - то треба на сайті Універу шукати, або напряму запитатись в них (тел чи емейл або телеграм)
greenozon
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Додано: Нед 23 кві, 2023 13:13
Універ додав можливість купувати бумаги прямо в новому кабінеті
(раніше - лише через Вотан було) комісія аналогічна Вотану - 1 грн за 1 покупку
greenozon
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Додано: Чет 06 лип, 2023 00:51
РНБО наклала санкції на EXANTE
Щойно Рада нацбезпеки та оборони України включила до підсанкційного списку брокера EXANTE (ІЕксТі Кіпр). Хоча угода УНІВЕР Капіталу заключена формально з іншим брокером, тим не менше це повʼязані особи. ❗️Для інвестора такі санкції можуть означати тимчасове блокування активів та доступу до рахунку. Відповідно до цього, рекомендуємо усім нашим клієнтам, що мають у портфелі цінні папери, придбані через брокера EXANTE, терміново (сьогодні) закрити всі позиції та вивести кошти, адже завтра доступ до рахунків, можливо, буде закритий. https://t.me/ig_univer/400
P.S. "завтра", правда, вже настало, але може ще не всюди. Думайте!
klug
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Додано: П'ят 29 вер, 2023 18:45
що в цій шаразі з тарифами? цікавлять ОЗДП
на сайті крім інфо проспектів нічого немає
Maxwe11
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Додано: П'ят 29 вер, 2023 18:47
Maxwe11 написав:
що в цій шаразі з тарифами? цікавлять ОЗДП
на сайті крім інфо проспектів нічого немає
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https://t.me/s/ig_univer
?
останній допис
комісія за покупку 1 грн
greenozon
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Додано: П'ят 29 вер, 2023 19:06
greenozon написав: Maxwe11 написав:
що в цій шаразі з тарифами? цікавлять ОЗДП
на сайті крім інфо проспектів нічого немає
телеграм
https://t.me/s/ig_univer
?
останній допис
комісія за покупку 1 грн
дяк, ясненько, ще місяць два назад Бойко продавав ці бонди по 297 баксів, а тут уже більше 350, лох не мамонт
Maxwe11
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Додано: П'ят 29 вер, 2023 20:25
Maxwe11 думаю спрва не лише в Бойко, ціна на місці не стоїть... але загалом так - брокер заробляє звісно на вас завжди є варіант купити самому на європейській біржі, але лот від 100 бумаг? а тут по 1ій продають та ще й за гривню
greenozon
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Додано: Вів 03 жов, 2023 15:16
якісь капухи, подав заявку на купівлю гривневих ОВДП, обробляють уже 2 години.
Maxwe11
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Додано: Вів 03 жов, 2023 15:50
Maxwe11 написав:
якісь капухи, подав заявку на купівлю гривневих ОВДП, обробляють уже 2 години.
та куди спішити, заявку подали, гроші списало, далі можна займатись своїми справами...
потім прийдуть звіти про виконану роботу Унівру
greenozon
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:42
в кабінеті інвестора
https://univer.1b.app/client/login/
додали кнопку "Продати" !
greenozon
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