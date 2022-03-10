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Универ Капитал

Универ Капитал
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 00:32

hesitat
шукайте інфу на сайті Мінфіну

https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv

щодо комісій - то треба на сайті Універу шукати, або напряму запитатись в них (тел чи емейл або телеграм)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 кві, 2023 13:13

Універ додав можливість купувати бумаги прямо в новому кабінеті
(раніше - лише через Вотан було)

комісія аналогічна Вотану - 1 грн за 1 покупку
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 00:51

РНБО наклала санкції на EXANTE

Щойно Рада нацбезпеки та оборони України включила до підсанкційного списку брокера EXANTE (ІЕксТі Кіпр).

Хоча угода УНІВЕР Капіталу заключена формально з іншим брокером, тим не менше це повʼязані особи.

❗️Для інвестора такі санкції можуть означати тимчасове блокування активів та доступу до рахунку. Відповідно до цього, рекомендуємо усім нашим клієнтам, що мають у портфелі цінні папери, придбані через брокера EXANTE, терміново (сьогодні) закрити всі позиції та вивести кошти, адже завтра доступ до рахунків, можливо, буде закритий.

https://t.me/ig_univer/400

P.S. "завтра", правда, вже настало, але може ще не всюди. Думайте!
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 вер, 2023 18:45

Re: Универ Капитал

що в цій шаразі з тарифами? цікавлять ОЗДП
на сайті крім інфо проспектів нічого немає
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 вер, 2023 18:47

  Maxwe11 написав:що в цій шаразі з тарифами? цікавлять ОЗДП
на сайті крім інфо проспектів нічого немає



телеграм
https://t.me/s/ig_univer?

останній допис

комісія за покупку 1 грн
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 вер, 2023 19:06

  greenozon написав:
  Maxwe11 написав:що в цій шаразі з тарифами? цікавлять ОЗДП
на сайті крім інфо проспектів нічого немає



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https://t.me/s/ig_univer?

останній допис

комісія за покупку 1 грн

дяк, ясненько, ще місяць два назад Бойко продавав ці бонди по 297 баксів, а тут уже більше 350, лох не мамонт :D
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 вер, 2023 20:25

Maxwe11
думаю спрва не лише в Бойко, ціна на місці не стоїть...
але загалом так - брокер заробляє звісно на вас
завжди є варіант купити самому на європейській біржі, але лот від 100 бумаг?
а тут по 1ій продають та ще й за гривню
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 жов, 2023 15:16

Re: Универ Капитал

якісь капухи, подав заявку на купівлю гривневих ОВДП, обробляють уже 2 години.
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 жов, 2023 15:50

  Maxwe11 написав:якісь капухи, подав заявку на купівлю гривневих ОВДП, обробляють уже 2 години.


та куди спішити, заявку подали, гроші списало, далі можна займатись своїми справами...
потім прийдуть звіти про виконану роботу Унівру
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:42

в кабінеті інвестора
https://univer.1b.app/client/login/


додали кнопку "Продати" !
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Nemk » Чет 10 бер, 2022 20:43
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Nemk

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