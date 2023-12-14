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Універ Капітал
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 14 гру, 2023 14:01
Капець, щось у них там з розсиланням емейл проблеми - тільки сьогодні перший раз побачив (і дізнався) кнопку "кабінет інвестора" в отриманому листі. А про відкриття так нічого щось і не пам'ятаю що отримував. Ось і тему знайшов.
Хоч подивлюся на той кабінет.
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bor
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