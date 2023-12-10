Універ Капітал

Додано: Суб 13 січ, 2024 21:45
в кабіні Універа новинка -
корпоративки
ЕСКА КАПІТАЛ ТОВ (серія Е)
UA5000011214
23%
брокер авто-платить податки (19.5)
цікавинка цієї бумаги в тому, що вона виплачує дохід ЩОМІСЯЦЯ
графік виплат (може бути +1..2 дні)
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1
10.12.23
24%
19,73
2
09.01.24
24%
19,73
3
08.02.24
24%
19,73
4
09.03.24
24%
19,73
5
08.04.24
24%
19,73
6
08.05.24
24%
19,73
7
07.06.24
24%
19,73
8
07.07.24
24%
19,73
9
06.08.24
24%
19,73
10
05.09.24
24%
19,73
11
05.10.24
24%
19,73
12
04.11.24
24%
19,73
13
04.12.24
24%
19,73
14
03.01.25
24%
19,73
15
02.02.25
24%
19,73
16
04.03.25
24%
19,73
17
03.04.25
24%
19,73
18
03.05.25
24%
19,73
19
02.06.25
24%
19,73
20
02.07.25
24%
19,73
21
01.08.25
24%
19,73
22
31.08.25
24%
19,73
23
30.09.25
24%
19,73
24
30.10.25
24%
19,73
25
29.11.25
24%
19,73
26
29.12.25
24%
19,73
27
28.01.26
24%
19,73
28
27.02.26
24%
19,73
29
29.03.26
24%
19,73
30
28.04.26
24%
19,73
31
28.05.26
24%
19,73
32
27.06.26
24%
19,73
33
27.07.26
24%
19,73
34
26.08.26
24%
19,73
35
25.09.26
24%
19,73
36
25.10.26
24%
1 019,73