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Універ Капітал

Універ Капітал
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 14:01

Капець, щось у них там з розсиланням емейл проблеми - тільки сьогодні перший раз побачив (і дізнався) кнопку "кабінет інвестора" в отриманому листі. А про відкриття так нічого щось і не пам'ятаю що отримував. Ось і тему знайшов.
Хоч подивлюся на той кабінет.
bor
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 22:45

в кабіні Універа новинка -

корпоративки

ЕСКА КАПІТАЛ ТОВ (серія Е)
UA5000011214
23%

брокер авто-платить податки (19.5)

цікавинка цієї бумаги в тому, що вона виплачує дохід ЩОМІСЯЦЯ

графік виплат (може бути +1..2 дні)
----------------------

1


10.12.23


24%


19,73

2


09.01.24


24%


19,73

3


08.02.24


24%


19,73

4


09.03.24


24%


19,73

5


08.04.24


24%


19,73

6


08.05.24


24%


19,73

7


07.06.24


24%


19,73

8


07.07.24


24%


19,73

9


06.08.24


24%


19,73

10


05.09.24


24%


19,73

11


05.10.24


24%


19,73

12


04.11.24


24%


19,73

13


04.12.24


24%


19,73

14


03.01.25


24%


19,73

15


02.02.25


24%


19,73

16


04.03.25


24%


19,73

17


03.04.25


24%


19,73

18


03.05.25


24%


19,73

19


02.06.25


24%


19,73

20


02.07.25


24%


19,73

21


01.08.25


24%


19,73

22


31.08.25


24%


19,73

23


30.09.25


24%


19,73

24


30.10.25


24%


19,73

25


29.11.25


24%


19,73

26


29.12.25


24%


19,73

27


28.01.26


24%


19,73

28


27.02.26


24%


19,73

29


29.03.26


24%


19,73

30


28.04.26


24%


19,73

31


28.05.26


24%


19,73

32


27.06.26


24%


19,73

33


27.07.26


24%


19,73

34


26.08.26


24%


19,73

35


25.09.26


24%


19,73

36


25.10.26


24%


1 019,73
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 12:00

Re: Універ Капітал

кто то еще пользуется этим говноброкером?)))))))))))))))))))))
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:22

  Олежан написав:кто то еще пользуется этим говноброкером?)))))))))))))))))))))

А що не так?
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:24

Re: Універ Капітал

  greenozon написав:в кабіні Універа новинка -

корпоративки

ЕСКА КАПІТАЛ ТОВ (серія Е)
UA5000011214
23%



Або розкупили або забрали із продажів

вже нема цього в кабіні
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 18:28

https://thepage.ua/ua/economy/kudi-vkla ... nvesticiyi

Куди інвестують в Україні: інтерв’ю з президентом інвестгрупи УНІВЕР Тарасом Козаком
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 19:12

Нові унікальні можливості для українського бізнесу 💼

🏆 Депозитарна установа ТОВ «УНІВЕР КАПІТАЛ» стала однією з перших в Україні, хто доєднався до інноваційного сервісу обліку часток ТОВ та ТДВ від Національного депозитарію України!

📃 Відтепер ТОВ «УНІВЕР КАПІТАЛ» набуває статусу уповноваженої депозитарної установи та обслуговуватиме рахунки учасників товариств в обліковій системі часток Національного депозитарію України. Це свідчить про високий рівень надійності та інноваційний розвиток УНІВЕРу💪

Які можливості це надає нашим клієнтам?
⚡️ ви зможете об’єднати облік своїх прав власності як на цінні папери, так і на частки ТОВ та ТДВ в одній депозитарній установі;
⚡️ новий сучасний та зручний механізм захисту прав власності та нові можливості для корпоративної діяльності;
⚡️ економію коштів та часу на реєстраційних діях при переоформленні часток🚀
sens
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