Капець, щось у них там з розсиланням емейл проблеми - тільки сьогодні перший раз побачив (і дізнався) кнопку "кабінет інвестора" в отриманому листі. А про відкриття так нічого щось і не пам'ятаю що отримував. Ось і тему знайшов. Хоч подивлюся на той кабінет.
Нові унікальні можливості для українського бізнесу 💼
🏆 Депозитарна установа ТОВ «УНІВЕР КАПІТАЛ» стала однією з перших в Україні, хто доєднався до інноваційного сервісу обліку часток ТОВ та ТДВ від Національного депозитарію України!
📃 Відтепер ТОВ «УНІВЕР КАПІТАЛ» набуває статусу уповноваженої депозитарної установи та обслуговуватиме рахунки учасників товариств в обліковій системі часток Національного депозитарію України. Це свідчить про високий рівень надійності та інноваційний розвиток УНІВЕРу💪
Які можливості це надає нашим клієнтам? ⚡️ ви зможете об’єднати облік своїх прав власності як на цінні папери, так і на частки ТОВ та ТДВ в одній депозитарній установі; ⚡️ новий сучасний та зручний механізм захисту прав власності та нові можливості для корпоративної діяльності; ⚡️ економію коштів та часу на реєстраційних діях при переоформленні часток🚀