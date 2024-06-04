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індекси, емітенти та інше / Фондовий ринок / Універ Капітал Універ Капітал + Додати

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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<12345 Додано: Суб 11 тра, 2024 23:21 Зайти в "Мій профіль", тицкути кнопку "змінити мої дані", вибрати в меню "дані для змін" пункт "банківські реквізити для введення/виведення коштів",

Поставити Прапорець (галочку) напроти зайвого рахунку, та "видалити рахунок" пробували? busypit Повідомлень: 1180 З нами з: 03.09.09 Подякував: 9 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 чер, 2024 10:08 Re: Універ Капітал Панове, хто користується Універом, розкажіть про підводні камені - які коміси і за що саме та може інші ньюанси. Бо щось в тарифах почитав трошки не зрозуміло - це за покупку 200 грн коміса? І за вивід коштів на банківський рахунок 0,2% ? 1finanсier

Повідомлень: 900 З нами з: 02.09.19 Подякував: 310 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 чер, 2024 10:22 1finanсier написав: Панове, хто користується Універом, розкажіть про підводні камені - які коміси і за що саме та може інші ньюанси. Бо щось в тарифах почитав трошки не зрозуміло - це за покупку 200 грн коміса? І за вивід коштів на банківський рахунок 0,2% ? Панове, хто користується Універом, розкажіть про підводні камені - які коміси і за що саме та може інші ньюанси. Бо щось в тарифах почитав трошки не зрозуміло - це за покупку 200 грн коміса? І за вивід коштів на банківський рахунок 0,2% ?



одна операція (покупка чи продаж), в кабінеті - 1 грн комісія

робите 10 операцій різних - 10 грн комісія (можуть зняти чуть пізніше, але краще ці гроші мати наперед)



операції на біржі (коли даєте розпорядження брокеру, бо самі не можете працювати на біржі) - от там вже мін 200 грн (+ якийсь відсоток) якщо облігації і від 300 грн мін якщо робота із акціями.



завід-вивід коштів - до 2..3 годин в опер-час

комісій нема (в брокера), в банку - залежить від вашого банку,

вивід самотужки через кабінет (попередньо треба правильні банк. реквізити додати)

коли поповнюєте - дуже важливо вказувати призначення, яке дає Універ! одна операція (покупка чи продаж), в кабінеті - 1 грн комісіяробите 10 операцій різних - 10 грн комісія (можуть зняти чуть пізніше, але краще ці гроші мати наперед)операції на біржі (коли даєте розпорядження брокеру, бо самі не можете працювати на біржі) - от там вже мін 200 грн (+ якийсь відсоток) якщо облігації і від 300 грн мін якщо робота із акціями.завід-вивід коштів - до 2..3 годин в опер-часкомісій нема (в брокера), в банку - залежить від вашого банку,вивід самотужки через кабінет (попередньо треба правильні банк. реквізити додати)коли поповнюєте - дуже важливо вказувати призначення, яке дає Універ! greenozon Повідомлень: 16276 З нами з: 01.06.14 Подякував: 434 раз. Подякували: 1604 раз. Профіль 1 1 3 ВідповістиЦитата #<12345 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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