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Універ Капітал

Універ Капітал
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<12345
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 23:21

Зайти в "Мій профіль", тицкути кнопку "змінити мої дані", вибрати в меню "дані для змін" пункт "банківські реквізити для введення/виведення коштів",
Поставити Прапорець (галочку) напроти зайвого рахунку, та "видалити рахунок" пробували?
busypit
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 10:08

Re: Універ Капітал

Панове, хто користується Універом, розкажіть про підводні камені - які коміси і за що саме та може інші ньюанси. Бо щось в тарифах почитав трошки не зрозуміло - це за покупку 200 грн коміса? І за вивід коштів на банківський рахунок 0,2% ?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 10:22

  1finanсier написав:Панове, хто користується Універом, розкажіть про підводні камені - які коміси і за що саме та може інші ньюанси. Бо щось в тарифах почитав трошки не зрозуміло - це за покупку 200 грн коміса? І за вивід коштів на банківський рахунок 0,2% ?


одна операція (покупка чи продаж), в кабінеті - 1 грн комісія
робите 10 операцій різних - 10 грн комісія (можуть зняти чуть пізніше, але краще ці гроші мати наперед)

операції на біржі (коли даєте розпорядження брокеру, бо самі не можете працювати на біржі) - от там вже мін 200 грн (+ якийсь відсоток) якщо облігації і від 300 грн мін якщо робота із акціями.

завід-вивід коштів - до 2..3 годин в опер-час
комісій нема (в брокера), в банку - залежить від вашого банку,
вивід самотужки через кабінет (попередньо треба правильні банк. реквізити додати)
коли поповнюєте - дуже важливо вказувати призначення, яке дає Універ!
greenozon
 
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