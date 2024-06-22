Зайти в "Мій профіль", тицкути кнопку "змінити мої дані", вибрати в меню "дані для змін" пункт "банківські реквізити для введення/виведення коштів",
Поставити Прапорець (галочку) напроти зайвого рахунку, та "видалити рахунок" пробували?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 11 тра, 2024 23:21
Зайти в "Мій профіль", тицкути кнопку "змінити мої дані", вибрати в меню "дані для змін" пункт "банківські реквізити для введення/виведення коштів",
Поставити Прапорець (галочку) напроти зайвого рахунку, та "видалити рахунок" пробували?
Додано: Вів 04 чер, 2024 10:08
Re: Універ Капітал
Панове, хто користується Універом, розкажіть про підводні камені - які коміси і за що саме та може інші ньюанси. Бо щось в тарифах почитав трошки не зрозуміло - це за покупку 200 грн коміса? І за вивід коштів на банківський рахунок 0,2% ?
Додано: Вів 04 чер, 2024 10:22
одна операція (покупка чи продаж), в кабінеті - 1 грн комісія
робите 10 операцій різних - 10 грн комісія (можуть зняти чуть пізніше, але краще ці гроші мати наперед)
операції на біржі (коли даєте розпорядження брокеру, бо самі не можете працювати на біржі) - от там вже мін 200 грн (+ якийсь відсоток) якщо облігації і від 300 грн мін якщо робота із акціями.
завід-вивід коштів - до 2..3 годин в опер-час
комісій нема (в брокера), в банку - залежить від вашого банку,
вивід самотужки через кабінет (попередньо треба правильні банк. реквізити додати)
коли поповнюєте - дуже важливо вказувати призначення, яке дає Універ!
Додано: Вів 04 чер, 2024 15:42
здається рахунок в Кредобанк , свій також підтягнув з Кредо. Комісії лише в Універі.
Додано: Вів 04 чер, 2024 20:55
Re: Універ Капітал
Дякую, друзі, за відповіді і "+" в карму )
Додано: П'ят 21 чер, 2024 06:16
Новий застосунок
Додано: Суб 22 чер, 2024 15:39
Re: Універ Капітал
Панове, а що, в Універі достроково не можна продати ОВДП?
Додано: Суб 22 чер, 2024 19:26
1finanсier
З викупом ОВДП без проблем
ОЗДП за раз пропонують викупити 5 шт.
Із викупом Inzura взагалі проблема - інжур киває на брокера, а брокер пропонує звертатись до інжура.
Додано: Суб 22 чер, 2024 20:14
Дякую за таку розгорнуту відповідь ) І "+" в карму )
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