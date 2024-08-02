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Універ Капітал

Універ Капітал
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 18:06

Погашення достроково

Прошу пояснити якщо необхідно достроково погасити військові куплені в Дії з виплатою в кінці строку на Є-підтримка, як правильно (: через застосунок або інший канал і на який рахунок якщо достроково)
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 20:16

https://delo.ua/finance/v-yaki-instrume ... er-434444/


В які інструменти краще інвестувати в Україні. Розповідає Тарас Козак, "УНІВЕР"
greenozon
 
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