Універ Капітал

|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 26 лип, 2024 18:06
Погашення достроково
Прошу пояснити якщо необхідно достроково погасити військові куплені в Дії з виплатою в кінці строку на Є-підтримка, як правильно (: через застосунок або інший канал і на який рахунок якщо достроково)
Додано: П'ят 02 сер, 2024 20:16
В які інструменти краще інвестувати в Україні. Розповідає Тарас Козак, "УНІВЕР"
Додано: Суб 03 сер, 2024 06:31
Універ
Які строки погашення достроково овдп , ті що до 20.11.24'наприклад звернутися в понеділок від 05.08.24 ,коли будуть кошти на рахунку,щоб їх можна було далі відправити на будь-який інший рахунок?
|