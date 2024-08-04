RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Універ Капітал

Універ Капітал
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 18:06

Погашення достроково

Прошу пояснити якщо необхідно достроково погасити військові куплені в Дії з виплатою в кінці строку на Є-підтримка, як правильно (: через застосунок або інший канал і на який рахунок якщо достроково)
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17317
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 20:16

https://delo.ua/finance/v-yaki-instrume ... er-434444/


В які інструменти краще інвестувати в Україні. Розповідає Тарас Козак, "УНІВЕР"
greenozon
 
Повідомлень: 16415
З нами з: 01.06.14
Подякував: 449 раз.
Подякували: 1629 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 06:31

Універ

Які строки погашення достроково овдп , ті що до 20.11.24'наприклад звернутися в понеділок від 05.08.24 ,коли будуть кошти на рахунку,щоб їх можна було далі відправити на будь-який інший рахунок?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17317
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 09:08

  sens написав:Які строки погашення достроково овдп , ті що до 20.11.24'наприклад звернутися в понеділок від 05.08.24 ,коли будуть кошти на рахунку,щоб їх можна було далі відправити на будь-який інший рахунок?


маєте на увазі достроковий продаж?
про дострокове погашення в ОВДП ще ніколи не чув!
в плані продажу бумаг Універ повільний
краще дзвонити їм і домовлятись напряму
greenozon
 
Повідомлень: 16415
З нами з: 01.06.14
Подякував: 449 раз.
Подякували: 1629 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 06:31

  greenozon написав:
  sens написав:Які строки погашення достроково овдп , ті що до 20.11.24'наприклад звернутися в понеділок від 05.08.24 ,коли будуть кошти на рахунку,щоб їх можна було далі відправити на будь-який інший рахунок?


маєте на увазі достроковий продаж?
про дострокове погашення в ОВДП ще ніколи не чув!
в плані продажу бумаг Універ повільний
краще дзвонити їм і домовлятись напряму

В сенсебанк все мене влаштовало - купив за одну ціну , продав , причому дало продати спочатку частину куплену в дії,потім другою операцією що купляв в застосунку банка
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17317
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6592)
04.08.2024 07:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.