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Універ Капітал

Універ Капітал
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 18:06

Погашення достроково

Прошу пояснити якщо необхідно достроково погасити військові куплені в Дії з виплатою в кінці строку на Є-підтримка, як правильно (: через застосунок або інший канал і на який рахунок якщо достроково)
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 20:16

https://delo.ua/finance/v-yaki-instrume ... er-434444/


В які інструменти краще інвестувати в Україні. Розповідає Тарас Козак, "УНІВЕР"
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 06:31

Універ

Які строки погашення достроково овдп , ті що до 20.11.24'наприклад звернутися в понеділок від 05.08.24 ,коли будуть кошти на рахунку,щоб їх можна було далі відправити на будь-який інший рахунок?
sens
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 09:08

  sens написав:Які строки погашення достроково овдп , ті що до 20.11.24'наприклад звернутися в понеділок від 05.08.24 ,коли будуть кошти на рахунку,щоб їх можна було далі відправити на будь-який інший рахунок?


маєте на увазі достроковий продаж?
про дострокове погашення в ОВДП ще ніколи не чув!
в плані продажу бумаг Універ повільний
краще дзвонити їм і домовлятись напряму
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 06:31

  greenozon написав:
  sens написав:Які строки погашення достроково овдп , ті що до 20.11.24'наприклад звернутися в понеділок від 05.08.24 ,коли будуть кошти на рахунку,щоб їх можна було далі відправити на будь-який інший рахунок?


маєте на увазі достроковий продаж?
про дострокове погашення в ОВДП ще ніколи не чув!
в плані продажу бумаг Універ повільний
краще дзвонити їм і домовлятись напряму

В сенсебанк все мене влаштовало - купив за одну ціну , продав , причому дало продати спочатку частину куплену в дії,потім другою операцією що купляв в застосунку банка
sens
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 21:44

Подскажите в кабинете инвестора или в додатке клиент может изменить счёт на который должны выплатиться облигации?
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 22:12

  emeta написав:Подскажите в кабинете инвестора или в додатке клиент может изменить счёт на который должны выплатиться облигации?


в веб-кабіні в Базі Знань є підказки

https://univer.1b.app/doc/50/


ДІЇ З РАХУНКОМ

- Як вивести кошти на банківський рахунок?
- Як сформувати виписку про стан рахунку/по обороту?
- Як поповнити рахунок?
- Як додати рахунок?
- Як видалити банківський рахунок?
...
greenozon
 
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