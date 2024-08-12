Універ Капітал

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 26 лип, 2024 18:06
Погашення достроково
Прошу пояснити якщо необхідно достроково погасити військові куплені в Дії з виплатою в кінці строку на Є-підтримка, як правильно (: через застосунок або інший канал і на який рахунок якщо достроково)
Додано: П'ят 02 сер, 2024 20:16
В які інструменти краще інвестувати в Україні. Розповідає Тарас Козак, "УНІВЕР"
Додано: Суб 03 сер, 2024 06:31
Універ
Які строки погашення достроково овдп , ті що до 20.11.24'наприклад звернутися в понеділок від 05.08.24 ,коли будуть кошти на рахунку,щоб їх можна було далі відправити на будь-який інший рахунок?
Додано: Суб 03 сер, 2024 09:08
маєте на увазі достроковий продаж?
про дострокове погашення в ОВДП ще ніколи не чув!
в плані продажу бумаг Універ повільний
краще дзвонити їм і домовлятись напряму
Додано: Нед 04 сер, 2024 06:31
В сенсебанк все мене влаштовало - купив за одну ціну , продав , причому дало продати спочатку частину куплену в дії,потім другою операцією що купляв в застосунку банка
Додано: Пон 12 сер, 2024 21:44
Подскажите в кабинете инвестора или в додатке клиент может изменить счёт на который должны выплатиться облигации?
Додано: Пон 12 сер, 2024 22:12
в веб-кабіні в Базі Знань є підказки
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