Універ Капітал

Додано: Чет 13 бер, 2025 17:15
Додано: П'ят 30 тра, 2025 13:19
Не зміг навіть зареєструватися а ні в МЗ (не приходить СМС), а ні у ВЕБ (не генерує запит док-ів у Дії). Якось вийшло лише через Банк-ІД, але просить ще копії док-тів з КЕП. У підтримці тупуватий підтримщик лише з 5-го пояснення записав претензію (не певен, що правильно, бо не міг зрозуміти). Проте так і не передзвонили, як обіцяв, і нічого не зробили.
У ПМ безліч аналогічних відгуків. Йдуть роки, покращень немає
Додано: П'ят 30 тра, 2025 20:35
доєднайтесь в тг групу Універ,
там є жива підтримка, але є але
Хороша, якісна, оперативна (ЖИВА! не штучно-жопетішна) підтримка це дуже великий актив будь-якої кантори..
і зустрічається все менше і менше на жаль
Додано: П'ят 30 тра, 2025 23:30
Додано: Суб 31 тра, 2025 08:30
так
а яка проблема із оператором 091
почитав що це таке - раніше не чув - 3Моб, але що цікаво -
З 24 липня 2017 року, на базі мережі ТриМобу почав працювати найбільший у світі[уточнити віртуальний мобільний оператор Lycamobile
Додано: Пон 04 сер, 2025 11:27
Універ - молоток!
перший запиляв автоматизацію для погорільців ФФУ -
(синя кнопка в веб-кабіні на головній сторінці - "Запит на повернення активів ФФУ")
Додано: Пон 04 сер, 2025 11:46
важлива інфа щодо лімітів і фінмону (із тг каналу Універа)
============
Наразі можете скористатись стандартною процедурою збільшення ліміту або звернутись в контакт центр.
Активи ми прийняти зможемо, але буде обмежено використання, бо на УНІВЕР покладена функція фінмоніторингу.
Також спеціально для клієнтів ФФУ ми розширимо період за який приймаємо документи на збільшення ліміту, а саме 5 років до введення санкцій та період після.
Автоматизовану процедуру збільшення ліміту для клієнтів ФФУ реалізуємо найближчим часом.
Додано: Вів 16 гру, 2025 14:03
