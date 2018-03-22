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Стали відомі ціни на
біометричні паспорти

Стали відомі ціни на біометричні паспорти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2016 21:02

  slavek написав:
  Стас написав:Вы сначала попробуйте оформить ЗП за 510 грн. а потом пишите хвалебные оды этому лживому правительству...

В этом месяце буду менять старый загран на биометрический - отпишу сколько это стоило


Если дата не закончилась то можно не менять, а просто второй взять с биометрикой.
Avers
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2016 06:53

  Avers написав:Если дата не закончилась то можно не менять, а просто второй взять с биометрикой.


Да, сдавать старый пока не буду - ему еще 10 месяцев срок годности
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2016 11:39

Во встроенном чипе можно будет менять данные. В частности, место проживания и отпечатки пальцев.


Как часто и на чьи именно можно будет менять отпечатки пальцев?
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Парень со свирелью
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2016 09:52

  slavek написав:
  Стас написав:Вы сначала попробуйте оформить ЗП за 510 грн. а потом пишите хвалебные оды этому лживому правительству...

В этом месяце буду менять старый загран на биометрический - отпишу сколько это стоило
Родственники делали биометрический загран в этот четверг. Заплатили 800+ грн. Так что вопросы остались...
Бiда України в тому, що нею керують тi, кому вона не потрібна. Михайло Грушевський.
Доктор Хлус
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2016 07:52

  Доктор Хлус написав:Родственники делали биометрический загран в этот четверг. Заплатили 800+ грн. Так что вопросы остались...


В районном ОВИРе (Печерском г.Киева) очередь более чем на 3 недели, а в паспортных сервисах за 932грн делают за 20 рабочих дней и за 1500грн за 10.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2016 12:12

  sergo01101 написав:Vis, при смене/получении заграна менять внутренний не нужно. Также как не нужно менять паспорта при смене названий улиц и городов (такие "достоверные новости" тоже распространяются зрадофилами повсеместно).

Также не нужно бежать перерегистрировать недвижимость при смене любого паспорта.


Данные регистрации вносятся в электронную часть ID-паспорта.

PS: паникёр, ты вообще читал постанову КМУ, которой были введены в обращение эти самые ID-паспорта? Всё там есть. Даже отметка о получении тобой приватизационного сертификата. Вот сначала почитай первоисточник, а потом панику и бредятину разводи, дурашка.


Сидеть дома на диване и рассказывать сказки это здорово. Кроме чтения постанов вы видать "в люди" не выходите.

Также не нужно бежать "получать ИНН", если он у Вас уже есть, при смене чего угодно.

Нужно. При смене фамилии. Кредит в банке не дадут. Проверено на личном опыте.

Данные регистрации вносятся в электронную часть ID-паспорта.

Много читателей этой части - практически нет. Требуют бумажку.

Вообще если у вас есть знакомые у которых дети достигли 16-летнего возраста и получили этот чудо ид паспорт, поинтересуйтесь, они вам много интересного расскажут.
Vis
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2016 00:32

  slavek написав:В районном ОВИРе (Печерском г.Киева) очередь более чем на 3 недели, а в паспортных сервисах за 932грн делают за 20 рабочих дней и за 1500грн за 10.
Отож бо й воно
Бiда України в тому, що нею керують тi, кому вона не потрібна. Михайло Грушевський.
Доктор Хлус
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2016 12:47

  Доктор Хлус написав:
  slavek написав:
  Стас написав:Вы сначала попробуйте оформить ЗП за 510 грн. а потом пишите хвалебные оды этому лживому правительству...

В этом месяце буду менять старый загран на биометрический - отпишу сколько это стоило
Родственники делали биометрический загран в этот четверг. Заплатили 800+ грн. Так что вопросы остались...

800+ грн. - это минимум, в прошлом месяце оформлял мой кум и у него получилось 1000+ грн.
Стас
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 00:43

  Vis написав:...
Также не нужно бежать "получать ИНН", если он у Вас уже есть, при смене чего угодно.

Нужно. При смене фамилии. Кредит в банке не дадут. Проверено на личном опыте.

При смене фамилии ИНН не меняют. Подают заяву в налоговую, чтобы там подправили данные в базе. Получаешь новую справку с тем же ИНН.

Блин, как достали балбесы, живущие слухами из педорашии. Да, в педорашии - ИНН меняется при смене фамилии. А у нас - НЕТ. И да, в отделениях наложки до сих пор сидят идиоты и у них до сих пор нет нормальной проверки при регистрации ИНН. Потому у некоторых особо одарённых по новому ИНН при любом событии в жизни - фамилию сменил или работу или в другой район города переехал. А потом в других госорганах делают спец.системы "объединения" таких много-ИНН-ных дегенератов...

  Vis написав:
Данные регистрации вносятся в электронную часть ID-паспорта.

Много читателей этой части - практически нет. Требуют бумажку.

Вообще если у вас есть знакомые у которых дети достигли 16-летнего возраста и получили этот чудо ид паспорт, поинтересуйтесь, они вам много интересного расскажут.


Да, ходили со справочками. А сейчас - не ходят. Всё это нормально. Инфраструктура постепенно развивается. Продуктовый супермаркет в каждом квартале города тоже не сразу появился. Для этого совку пришлось развалиться.
sergo01101
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