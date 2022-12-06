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на тему Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.

Додано: Сер 16 лис, 2016 11:27 Унікальні школи



Плавуча школа - унікальна споруда, розташована в прибережному регіоні. Вона призначена для дітей різного віку і спочатку будувалася, щоб підтримувати рівень води в лагуні. У ній є місця для ігор і класні кімнати, де одночасно можуть займатися до 100 учнів.







Школа-куб у Копенгагені, Данія



Ця школа - одна велетенська класна кімната, де навчаються близько 1100 старшокласників. Навчання відбувається у великому скляному кубі, який називають гімназією. Відкритий простір, умовно розділений «барабанами» зі зручними місцями для відпочинку, має сприяти креативності та гнучкості мислення.





Школа з індивідуальним підходом до навчання, Австралія



Крім крутого і яскравого дизайну в цій школі і саме навчання відрізняється від традиційного. Всі учні проходять індивідуальну програму, яка коригується вчителями та їх батьками. Тут завжди вислухають побажання дітей і зроблять процес навчання максимально комфортним. Заняття проходять в маленьких групах.





Школа, де вчать тому, чим ти хочеш займатися в реальному житті, Род-Айленд, США



З першого дня занять дітей вчать того, що їм дійсно подобається. Щоб допомогти школярам знайти свою професійну пристрасть, кожен з них працює з наставником. Дітей навчають тільки того, що їм реально знадобиться в житті. За цією програмою в країні працюють вже 55 навчальних закладів



Школа, яка виглядає як офіс, штат Огайо, США



Замість звичайних кабінетів - один великий офіс з 300 «осередками» для учнів. На столі у кожного учня стоїть комп'ютер з індивідуальною програмою навчання. Студенти займаються самостійно, і якщо у них виникають проблеми, вони завжди можуть покликати вчителя, щоб обговорити їх. Там навчаються діти з 3 по 12 клас.



Школа, в якій вчать «небезпечним» речам, Сан-Франциско, Каліфорнія



У цьому місці викладачі з більшості речей, які дітям забороняють робити батьки, склали програму навчання. Дітям дозволено бруднитися, грати з вогнем, розбирати і збирати побутову техніку, а також малювати картини - і все в один день. Таким чином діти є співавторами своїх шкільних планів.



Школа, в якій дітей не ділять за статевою приналежністю, Стокгольм, Швеція



Основою освіти в цій школі є абсолютна рівність між учнями. Тут не використовуються слова «він» чи «вона»: до дітей звертаються або по імені, або «вони» - як до групи. Подібна система націлена на боротьбу зі стереотипами, а також на виховання психологічно здорових дітей, які не виростуть закомплексованими через те, що в школі почувалися іншими.



Найяскравіша початкова школа, Стокгольм, Швеція



Замість звичайних бібліотек - «коридори навчання», де відбуваються презентації в рамках шкільної програми, є місце, щоб повчитися наодинці і для занять в невеликих групах, у всіх коридорах є Wi-Fi. Цей унікальний простір - серце школи, де можуть вільно спілкуватися діти з одного класу з учнями з іншого, а також з учителями. «Коридори» оснащені відповідно до сучасних технологій, що виводить навчання на новий рівень.





Школа в Силіконовій долині, Сан-Франциско, США



У цій школі постаралися повністю відійти від традиційного підходу до навчання, розвиваючи в дітях гнучкість розуму і з основним акцентом на впровадження в програму новітніх технологій. Там вивчають 3D-моделювання, щоб будувати будиночки для ігор, учні мають свій «плей-лист» щоденних завдань в Айпад і багато інших цікавих речей. У цьому навчальному закладі займаються діти від 4 до 14 років.



Школа Стіва Джобса, Амстердам, Нідерланди



Школа Стіва Джобса - затятий противник однакового підходу до всіх учнів. На їхню думку, у кожного учня має бути своя індивідуальна програма, розроблена на основі його талантів, бажань і здібностей. Подібна програма коригується кожні 6 тижнів після розмов з самою дитиною, її батьками та вчителями. Там навчаються діти з 4 по 12 клас.



Школа, яка об'єднує в навчанні співучасть і креативність, Нью-Йорк, США



Тут вважають, що школа повинна бути схожою на ігровий майданчик, щоб діти ніколи не втрачали інтерес і хотіли присвячувати навчанню якомога більше часу. Школярі займаються проблемою переробки відходів, будують тривимірну модель Нью-Йорка і роблять безліч інших кумедних речей, які розвивають в дітях цікавість. Там навчаються діти віком з 2 до 8 років.



Школа, де діти вчаться в «горах» і «печерах», Стокгольм, Швеція

У цьому навчальному закладі дітям навряд чи доведеться нудьгувати, адже завдяки старанням дизайнера вся школа виглядає як чарівний світ з деревами, горами, озерами і печерами. Ніяких кабінетів - тільки відкритий простір. Завдання можна виконувати на комп'ютерах. Також там вчать музиці, танцям і малюванню.



Школа, в якій немає дисципліни, Торонто, Канада

Тут учні поставлені нарівні з учителями, останні - швидше спостерігачі, які можуть тільки радити, але не змушувати. Ніяких домашніх завдань, оцінок і суворого розкладу. Навіть предмети можна відвідувати тільки ті, які подобаються школяреві, незалежно від його віку. Учні самі вирішують, як провести навчальний день і чим себе зайняти.



Сама «зелена» школа в світі, Франція



Тут кожен квадратний метр намагаються використовувати під газон. Дах і всі внутрішні двори школи засіяні травою. Вважається, що школярам слід якомога більше часу проводити на свіжому повітрі. Адже сидіння в запилених класах йде на шкоду не тільки здоров'ю, але і настрою. У гарну погоду уроки проводяться прямо на газонах.



Школа, в якій немає тиску і стресів, Еспоо, Фінляндія



На уроках кожна дитина сидить де хоче і може вільно базікати з сусідом, а ще кататися на стільці або прилягти на диван, якщо втомився. Атмосфера там дуже розслаблена. Крім сучасних класних кімнат в школі є Будинок молоді, бібліотека, спортивний і театральний зал. Плавуча школа в Макоко, Лагос, НігеріяПлавуча школа - унікальна споруда, розташована в прибережному регіоні. Вона призначена для дітей різного віку і спочатку будувалася, щоб підтримувати рівень води в лагуні. У ній є місця для ігор і класні кімнати, де одночасно можуть займатися до 100 учнів.Школа-куб у Копенгагені, ДаніяЦя школа - одна велетенська класна кімната, де навчаються близько 1100 старшокласників. Навчання відбувається у великому скляному кубі, який називають гімназією. Відкритий простір, умовно розділений «барабанами» зі зручними місцями для відпочинку, має сприяти креативності та гнучкості мислення.Школа з індивідуальним підходом до навчання, АвстраліяКрім крутого і яскравого дизайну в цій школі і саме навчання відрізняється від традиційного. Всі учні проходять індивідуальну програму, яка коригується вчителями та їх батьками. Тут завжди вислухають побажання дітей і зроблять процес навчання максимально комфортним. Заняття проходять в маленьких групах.Школа, де вчать тому, чим ти хочеш займатися в реальному житті, Род-Айленд, СШАЗ першого дня занять дітей вчать того, що їм дійсно подобається. Щоб допомогти школярам знайти свою професійну пристрасть, кожен з них працює з наставником. Дітей навчають тільки того, що їм реально знадобиться в житті. За цією програмою в країні працюють вже 55 навчальних закладівШкола, яка виглядає як офіс, штат Огайо, СШАЗамість звичайних кабінетів - один великий офіс з 300 «осередками» для учнів. На столі у кожного учня стоїть комп'ютер з індивідуальною програмою навчання. Студенти займаються самостійно, і якщо у них виникають проблеми, вони завжди можуть покликати вчителя, щоб обговорити їх. Там навчаються діти з 3 по 12 клас.Школа, в якій вчать «небезпечним» речам, Сан-Франциско, КаліфорніяУ цьому місці викладачі з більшості речей, які дітям забороняють робити батьки, склали програму навчання. Дітям дозволено бруднитися, грати з вогнем, розбирати і збирати побутову техніку, а також малювати картини - і все в один день. Таким чином діти є співавторами своїх шкільних планів.Школа, в якій дітей не ділять за статевою приналежністю, Стокгольм, ШвеціяОсновою освіти в цій школі є абсолютна рівність між учнями. Тут не використовуються слова «він» чи «вона»: до дітей звертаються або по імені, або «вони» - як до групи. Подібна система націлена на боротьбу зі стереотипами, а також на виховання психологічно здорових дітей, які не виростуть закомплексованими через те, що в школі почувалися іншими.Найяскравіша початкова школа, Стокгольм, ШвеціяЗамість звичайних бібліотек - «коридори навчання», де відбуваються презентації в рамках шкільної програми, є місце, щоб повчитися наодинці і для занять в невеликих групах, у всіх коридорах є Wi-Fi. Цей унікальний простір - серце школи, де можуть вільно спілкуватися діти з одного класу з учнями з іншого, а також з учителями. «Коридори» оснащені відповідно до сучасних технологій, що виводить навчання на новий рівень.Школа в Силіконовій долині, Сан-Франциско, СШАУ цій школі постаралися повністю відійти від традиційного підходу до навчання, розвиваючи в дітях гнучкість розуму і з основним акцентом на впровадження в програму новітніх технологій. Там вивчають 3D-моделювання, щоб будувати будиночки для ігор, учні мають свій «плей-лист» щоденних завдань в Айпад і багато інших цікавих речей. У цьому навчальному закладі займаються діти від 4 до 14 років.Школа Стіва Джобса, Амстердам, НідерландиШкола Стіва Джобса - затятий противник однакового підходу до всіх учнів. На їхню думку, у кожного учня має бути своя індивідуальна програма, розроблена на основі його талантів, бажань і здібностей. Подібна програма коригується кожні 6 тижнів після розмов з самою дитиною, її батьками та вчителями. Там навчаються діти з 4 по 12 клас.Школа, яка об'єднує в навчанні співучасть і креативність, Нью-Йорк, СШАТут вважають, що школа повинна бути схожою на ігровий майданчик, щоб діти ніколи не втрачали інтерес і хотіли присвячувати навчанню якомога більше часу. Школярі займаються проблемою переробки відходів, будують тривимірну модель Нью-Йорка і роблять безліч інших кумедних речей, які розвивають в дітях цікавість. Там навчаються діти віком з 2 до 8 років.Школа, де діти вчаться в «горах» і «печерах», Стокгольм, ШвеціяУ цьому навчальному закладі дітям навряд чи доведеться нудьгувати, адже завдяки старанням дизайнера вся школа виглядає як чарівний світ з деревами, горами, озерами і печерами. Ніяких кабінетів - тільки відкритий простір. Завдання можна виконувати на комп'ютерах. Також там вчать музиці, танцям і малюванню.Школа, в якій немає дисципліни, Торонто, КанадаТут учні поставлені нарівні з учителями, останні - швидше спостерігачі, які можуть тільки радити, але не змушувати. Ніяких домашніх завдань, оцінок і суворого розкладу. Навіть предмети можна відвідувати тільки ті, які подобаються школяреві, незалежно від його віку. Учні самі вирішують, як провести навчальний день і чим себе зайняти.Сама «зелена» школа в світі, ФранціяТут кожен квадратний метр намагаються використовувати під газон. Дах і всі внутрішні двори школи засіяні травою. Вважається, що школярам слід якомога більше часу проводити на свіжому повітрі. Адже сидіння в запилених класах йде на шкоду не тільки здоров'ю, але і настрою. У гарну погоду уроки проводяться прямо на газонах.Школа, в якій немає тиску і стресів, Еспоо, ФінляндіяНа уроках кожна дитина сидить де хоче і може вільно базікати з сусідом, а ще кататися на стільці або прилягти на диван, якщо втомився. Атмосфера там дуже розслаблена. Крім сучасних класних кімнат в школі є Будинок молоді, бібліотека, спортивний і театральний зал. Пчёлка Повідомлень: 1471 З нами з: 06.11.13 Подякував: 4 раз. Подякували: 42 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 лис, 2016 12:22 Пчёлка

Спасибо - хорошая тема. Очень радует, что сейчас можно ознакомиться с современными наработками, не выходя из. Рад. +

Спасибо - хорошая тема. Очень радует, что сейчас можно ознакомиться с современными наработками, не выходя из. Рад. + Востаннє редагувалось bevzaalex в П'ят 25 лис, 2016 19:26, всього редагувалось 2 разів. bevzaalex Повідомлень: 2370 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2419 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 лис, 2016 14:33 ? bevzaalex Що Ви маєте на увазі?Уточніть ,будь ласка!



З пов.Ірина Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 3486 З нами з: 14.09.13 Подякував: 890 раз. Подякували: 1891 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 лис, 2016 18:45 Irina555 Я хочу, щоб тема, яку я сьогодні відкрив - існувала. Бажано, щоб кожен міг висловити свою думку щодо Освіти в Україні та світі, тією мовою та словами(будь-якими) якими вміє\володіє.

Правил і обмежень - розумний мінімум(або=краще=відсутність). Я хочу, щоб тема, яку я сьогодні відкрив - існувала. Бажано, щоб кожен міг висловити свою думку щодо Освіти в Україні та світі, тією мовою та словами(будь-якими) якими вміє\володіє.Правил і обмежень - розумний мінімум(або=краще=відсутність). Востаннє редагувалось bevzaalex в П'ят 25 лис, 2016 19:22, всього редагувалось 1 раз. bevzaalex Повідомлень: 2370 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2419 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 лис, 2016 19:07 Не бачу перешкод bevzaalex Я думаю доречно буде яскраво назвати тему і розписати, що у ній Ви хочете бачити.Щоб усім було цілком зрозуміло ,про що можна писати і про які конкретно речі дискутувати.Ніхто Вам не забороняє ,прошу створюйте.Будуть питання щодо коригування ,модерації -звертайтеся



З пов.Ірина Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 3486 З нами з: 14.09.13 Подякував: 890 раз. Подякували: 1891 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 кві, 2022 13:36 Дуже гарна школа. aishapgarthkoss

Повідомлень: 2 З нами з: 09.02.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль Вебсайт

ICQ ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 гру, 2022 12:35 Цікаві можливості!

Дуже цікавий пост!

Хотіла б розказати про цікаву можливість, яка нещодавно з'явилася у нас в школі - інтерактивні уроки.

нещодавно у нас в школі вчителі почали використовувати додаток AR_Book та AR Teacher.

В додатку є понад 200 авторських експериментів з 6 шкільних предметів, а також, вчителі самі можуть створювати уроки.

Є експерименти з математики, фізики, хімії, біології, географії та астрономії. Кажуть колеги, що учням стало набагато цікавіше та почали легше засвоювати матеріал.

Залишу посилання, можливо, комусь стане в нагоді!



https://arbook.info/ar_book/ Доброго дня!Дуже цікавий пост!Хотіла б розказати про цікаву можливість, яка нещодавно з'явилася у нас в школі - інтерактивні уроки.нещодавно у нас в школі вчителі почали використовувати додаток AR_Book та AR Teacher.В додатку є понад 200 авторських експериментів з 6 шкільних предметів, а також, вчителі самі можуть створювати уроки.Є експерименти з математики, фізики, хімії, біології, географії та астрономії. Кажуть колеги, що учням стало набагато цікавіше та почали легше засвоювати матеріал.Залишу посилання, можливо, комусь стане в нагоді! kw_cherkashyna1

Повідомлень: 1 З нами з: 06.12.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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