Унікальні школи

Плавуча школа - унікальна споруда, розташована в прибережному регіоні. Вона призначена для дітей різного віку і спочатку будувалася, щоб підтримувати рівень води в лагуні. У ній є місця для ігор і класні кімнати, де одночасно можуть займатися до 100 учнів.
Школа-куб у Копенгагені, Данія
Ця школа - одна велетенська класна кімната, де навчаються близько 1100 старшокласників. Навчання відбувається у великому скляному кубі, який називають гімназією. Відкритий простір, умовно розділений «барабанами» зі зручними місцями для відпочинку, має сприяти креативності та гнучкості мислення.
Школа з індивідуальним підходом до навчання, Австралія
Крім крутого і яскравого дизайну в цій школі і саме навчання відрізняється від традиційного. Всі учні проходять індивідуальну програму, яка коригується вчителями та їх батьками. Тут завжди вислухають побажання дітей і зроблять процес навчання максимально комфортним. Заняття проходять в маленьких групах.
Школа, де вчать тому, чим ти хочеш займатися в реальному житті, Род-Айленд, США
З першого дня занять дітей вчать того, що їм дійсно подобається. Щоб допомогти школярам знайти свою професійну пристрасть, кожен з них працює з наставником. Дітей навчають тільки того, що їм реально знадобиться в житті. За цією програмою в країні працюють вже 55 навчальних закладів
Школа, яка виглядає як офіс, штат Огайо, США
Замість звичайних кабінетів - один великий офіс з 300 «осередками» для учнів. На столі у кожного учня стоїть комп'ютер з індивідуальною програмою навчання. Студенти займаються самостійно, і якщо у них виникають проблеми, вони завжди можуть покликати вчителя, щоб обговорити їх. Там навчаються діти з 3 по 12 клас.
Школа, в якій вчать «небезпечним» речам, Сан-Франциско, Каліфорнія
У цьому місці викладачі з більшості речей, які дітям забороняють робити батьки, склали програму навчання. Дітям дозволено бруднитися, грати з вогнем, розбирати і збирати побутову техніку, а також малювати картини - і все в один день. Таким чином діти є співавторами своїх шкільних планів.
Школа, в якій дітей не ділять за статевою приналежністю, Стокгольм, Швеція
Основою освіти в цій школі є абсолютна рівність між учнями. Тут не використовуються слова «він» чи «вона»: до дітей звертаються або по імені, або «вони» - як до групи. Подібна система націлена на боротьбу зі стереотипами, а також на виховання психологічно здорових дітей, які не виростуть закомплексованими через те, що в школі почувалися іншими.
Найяскравіша початкова школа, Стокгольм, Швеція
Замість звичайних бібліотек - «коридори навчання», де відбуваються презентації в рамках шкільної програми, є місце, щоб повчитися наодинці і для занять в невеликих групах, у всіх коридорах є Wi-Fi. Цей унікальний простір - серце школи, де можуть вільно спілкуватися діти з одного класу з учнями з іншого, а також з учителями. «Коридори» оснащені відповідно до сучасних технологій, що виводить навчання на новий рівень.
Школа в Силіконовій долині, Сан-Франциско, США
У цій школі постаралися повністю відійти від традиційного підходу до навчання, розвиваючи в дітях гнучкість розуму і з основним акцентом на впровадження в програму новітніх технологій. Там вивчають 3D-моделювання, щоб будувати будиночки для ігор, учні мають свій «плей-лист» щоденних завдань в Айпад і багато інших цікавих речей. У цьому навчальному закладі займаються діти від 4 до 14 років.
Школа Стіва Джобса, Амстердам, Нідерланди
Школа Стіва Джобса - затятий противник однакового підходу до всіх учнів. На їхню думку, у кожного учня має бути своя індивідуальна програма, розроблена на основі його талантів, бажань і здібностей. Подібна програма коригується кожні 6 тижнів після розмов з самою дитиною, її батьками та вчителями. Там навчаються діти з 4 по 12 клас.
Школа, яка об'єднує в навчанні співучасть і креативність, Нью-Йорк, США
Тут вважають, що школа повинна бути схожою на ігровий майданчик, щоб діти ніколи не втрачали інтерес і хотіли присвячувати навчанню якомога більше часу. Школярі займаються проблемою переробки відходів, будують тривимірну модель Нью-Йорка і роблять безліч інших кумедних речей, які розвивають в дітях цікавість. Там навчаються діти віком з 2 до 8 років.
Школа, де діти вчаться в «горах» і «печерах», Стокгольм, Швеція
У цьому навчальному закладі дітям навряд чи доведеться нудьгувати, адже завдяки старанням дизайнера вся школа виглядає як чарівний світ з деревами, горами, озерами і печерами. Ніяких кабінетів - тільки відкритий простір. Завдання можна виконувати на комп'ютерах. Також там вчать музиці, танцям і малюванню.
Школа, в якій немає дисципліни, Торонто, Канада
Тут учні поставлені нарівні з учителями, останні - швидше спостерігачі, які можуть тільки радити, але не змушувати. Ніяких домашніх завдань, оцінок і суворого розкладу. Навіть предмети можна відвідувати тільки ті, які подобаються школяреві, незалежно від його віку. Учні самі вирішують, як провести навчальний день і чим себе зайняти.
Сама «зелена» школа в світі, Франція
Тут кожен квадратний метр намагаються використовувати під газон. Дах і всі внутрішні двори школи засіяні травою. Вважається, що школярам слід якомога більше часу проводити на свіжому повітрі. Адже сидіння в запилених класах йде на шкоду не тільки здоров'ю, але і настрою. У гарну погоду уроки проводяться прямо на газонах.
Школа, в якій немає тиску і стресів, Еспоо, Фінляндія
На уроках кожна дитина сидить де хоче і може вільно базікати з сусідом, а ще кататися на стільці або прилягти на диван, якщо втомився. Атмосфера там дуже розслаблена. Крім сучасних класних кімнат в школі є Будинок молоді, бібліотека, спортивний і театральний зал.