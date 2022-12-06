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Унікальні школи

Унікальні школи
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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2016 11:27

Унікальні школи

Плавуча школа в Макоко, Лагос, Нігерія
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Плавуча школа - унікальна споруда, розташована в прибережному регіоні. Вона призначена для дітей різного віку і спочатку будувалася, щоб підтримувати рівень води в лагуні. У ній є місця для ігор і класні кімнати, де одночасно можуть займатися до 100 учнів.



Школа-куб у Копенгагені, Данія
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Ця школа - одна велетенська класна кімната, де навчаються близько 1100 старшокласників. Навчання відбувається у великому скляному кубі, який називають гімназією. Відкритий простір, умовно розділений «барабанами» зі зручними місцями для відпочинку, має сприяти креативності та гнучкості мислення.


Школа з індивідуальним підходом до навчання, Австралія
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Крім крутого і яскравого дизайну в цій школі і саме навчання відрізняється від традиційного. Всі учні проходять індивідуальну програму, яка коригується вчителями та їх батьками. Тут завжди вислухають побажання дітей і зроблять процес навчання максимально комфортним. Заняття проходять в маленьких групах.


Школа, де вчать тому, чим ти хочеш займатися в реальному житті, Род-Айленд, США
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З першого дня занять дітей вчать того, що їм дійсно подобається. Щоб допомогти школярам знайти свою професійну пристрасть, кожен з них працює з наставником. Дітей навчають тільки того, що їм реально знадобиться в житті. За цією програмою в країні працюють вже 55 навчальних закладів

Школа, яка виглядає як офіс, штат Огайо, США
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Замість звичайних кабінетів - один великий офіс з 300 «осередками» для учнів. На столі у кожного учня стоїть комп'ютер з індивідуальною програмою навчання. Студенти займаються самостійно, і якщо у них виникають проблеми, вони завжди можуть покликати вчителя, щоб обговорити їх. Там навчаються діти з 3 по 12 клас.

Школа, в якій вчать «небезпечним» речам, Сан-Франциско, Каліфорнія
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У цьому місці викладачі з більшості речей, які дітям забороняють робити батьки, склали програму навчання. Дітям дозволено бруднитися, грати з вогнем, розбирати і збирати побутову техніку, а також малювати картини - і все в один день. Таким чином діти є співавторами своїх шкільних планів.

Школа, в якій дітей не ділять за статевою приналежністю, Стокгольм, Швеція
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Основою освіти в цій школі є абсолютна рівність між учнями. Тут не використовуються слова «він» чи «вона»: до дітей звертаються або по імені, або «вони» - як до групи. Подібна система націлена на боротьбу зі стереотипами, а також на виховання психологічно здорових дітей, які не виростуть закомплексованими через те, що в школі почувалися іншими.

Найяскравіша початкова школа, Стокгольм, Швеція
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Замість звичайних бібліотек - «коридори навчання», де відбуваються презентації в рамках шкільної програми, є місце, щоб повчитися наодинці і для занять в невеликих групах, у всіх коридорах є Wi-Fi. Цей унікальний простір - серце школи, де можуть вільно спілкуватися діти з одного класу з учнями з іншого, а також з учителями. «Коридори» оснащені відповідно до сучасних технологій, що виводить навчання на новий рівень.


Школа в Силіконовій долині, Сан-Франциско, США
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У цій школі постаралися повністю відійти від традиційного підходу до навчання, розвиваючи в дітях гнучкість розуму і з основним акцентом на впровадження в програму новітніх технологій. Там вивчають 3D-моделювання, щоб будувати будиночки для ігор, учні мають свій «плей-лист» щоденних завдань в Айпад і багато інших цікавих речей. У цьому навчальному закладі займаються діти від 4 до 14 років.

Школа Стіва Джобса, Амстердам, Нідерланди
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Школа Стіва Джобса - затятий противник однакового підходу до всіх учнів. На їхню думку, у кожного учня має бути своя індивідуальна програма, розроблена на основі його талантів, бажань і здібностей. Подібна програма коригується кожні 6 тижнів після розмов з самою дитиною, її батьками та вчителями. Там навчаються діти з 4 по 12 клас.

Школа, яка об'єднує в навчанні співучасть і креативність, Нью-Йорк, США
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Тут вважають, що школа повинна бути схожою на ігровий майданчик, щоб діти ніколи не втрачали інтерес і хотіли присвячувати навчанню якомога більше часу. Школярі займаються проблемою переробки відходів, будують тривимірну модель Нью-Йорка і роблять безліч інших кумедних речей, які розвивають в дітях цікавість. Там навчаються діти віком з 2 до 8 років.

Школа, де діти вчаться в «горах» і «печерах», Стокгольм, ШвеціяЗображення
У цьому навчальному закладі дітям навряд чи доведеться нудьгувати, адже завдяки старанням дизайнера вся школа виглядає як чарівний світ з деревами, горами, озерами і печерами. Ніяких кабінетів - тільки відкритий простір. Завдання можна виконувати на комп'ютерах. Також там вчать музиці, танцям і малюванню.

Школа, в якій немає дисципліни, Торонто, КанадаЗображення
Тут учні поставлені нарівні з учителями, останні - швидше спостерігачі, які можуть тільки радити, але не змушувати. Ніяких домашніх завдань, оцінок і суворого розкладу. Навіть предмети можна відвідувати тільки ті, які подобаються школяреві, незалежно від його віку. Учні самі вирішують, як провести навчальний день і чим себе зайняти.

Сама «зелена» школа в світі, Франція
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Тут кожен квадратний метр намагаються використовувати під газон. Дах і всі внутрішні двори школи засіяні травою. Вважається, що школярам слід якомога більше часу проводити на свіжому повітрі. Адже сидіння в запилених класах йде на шкоду не тільки здоров'ю, але і настрою. У гарну погоду уроки проводяться прямо на газонах.

Школа, в якій немає тиску і стресів, Еспоо, Фінляндія
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На уроках кожна дитина сидить де хоче і може вільно базікати з сусідом, а ще кататися на стільці або прилягти на диван, якщо втомився. Атмосфера там дуже розслаблена. Крім сучасних класних кімнат в школі є Будинок молоді, бібліотека, спортивний і театральний зал.
Пчёлка
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2016 12:22

Пчёлка
Спасибо - хорошая тема. Очень радует, что сейчас можно ознакомиться с современными наработками, не выходя из. Рад. +
:)
Востаннє редагувалось bevzaalex в П'ят 25 лис, 2016 19:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2016 14:33

?

bevzaalex Що Ви маєте на увазі?Уточніть ,будь ласка!

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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2016 18:45

Irina555 Я хочу, щоб тема, яку я сьогодні відкрив - існувала. Бажано, щоб кожен міг висловити свою думку щодо Освіти в Україні та світі, тією мовою та словами(будь-якими) якими вміє\володіє.
Правил і обмежень - розумний мінімум(або=краще=відсутність). :)
Востаннє редагувалось bevzaalex в П'ят 25 лис, 2016 19:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2016 19:07

Не бачу перешкод

bevzaalex Я думаю доречно буде яскраво назвати тему і розписати, що у ній Ви хочете бачити.Щоб усім було цілком зрозуміло ,про що можна писати і про які конкретно речі дискутувати.Ніхто Вам не забороняє ,прошу створюйте.Будуть питання щодо коригування ,модерації -звертайтеся

З пов.Ірина
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 13:36

Дуже гарна школа.
aishapgarthkoss
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 12:35

Цікаві можливості!

Доброго дня!
Дуже цікавий пост!
Хотіла б розказати про цікаву можливість, яка нещодавно з'явилася у нас в школі - інтерактивні уроки.
нещодавно у нас в школі вчителі почали використовувати додаток AR_Book та AR Teacher.
В додатку є понад 200 авторських експериментів з 6 шкільних предметів, а також, вчителі самі можуть створювати уроки.
Є експерименти з математики, фізики, хімії, біології, географії та астрономії. Кажуть колеги, що учням стало набагато цікавіше та почали легше засвоювати матеріал.
Залишу посилання, можливо, комусь стане в нагоді! :)

https://arbook.info/ar_book/
kw_cherkashyna1
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