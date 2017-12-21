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Приватбанк спростовує чутки про
блокування карток клієнтів у

Приватбанк спростовує чутки про блокування карток клієнтів у
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2016 15:53

чаще всего такая ситуация на Ощадовских терминалах
UT SEMENTEM FECERIS, ITA ET METES
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2016 10:55

Блок. Вне закона и логики.

Блокируют. Я в этом году как ФОП 5 месяцев "игрался" что бы разблокировать р/с. Теперь (с 10.11.2016) блок по моей карте (уже как физ.лицо). Фин.мониторинг. Пять дней уже прошло давно (максимальный срок первичного фин.мониторинга) - ни ответа ни привета. Надеюсь быстрее забрать деньги и забыть про этот банк, как страшный сон...
vaddyya
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2016 19:13

Re: Приватбанк спростовує чутки про блокування карток клієнт

Не слышал о блокировках, но есть нюанс, ко мне пришло SMS с какого-то номера, в котором говорилось, что моя карточка может быть заблокирована по решению суда. Мне начинать паниковать?
akhate2
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2016 13:41

  akhate2 написав:Не слышал о блокировках, но есть нюанс, ко мне пришло SMS с какого-то номера, в котором говорилось, что моя карточка может быть заблокирована по решению суда. Мне начинать паниковать?

Ой, да я вас прошу, заказать смс рассылки по Украине стоит от каких-то 16 копеек, если брать оптом смотрите сами. А значит конкурентам ничего не стоит создать за пару дней хайп, которое основательно пошатнёт даже такого колосса, как Приватбанк.
goody
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2016 13:50

Re: Приватбанк спростовує чутки про блокування карток клієнт

Кремлеботи працюють. П"ята колона сильна і має підтримку))
Але і їх настигне смерть.
Flicker
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 20:53

Вранье. Мне Сегодня заблокировали картту, звонила девица с Привата 3700 и настоятельно интерисовалась Ф.И.О. получателя и назначением платежа.(одна тысяча гривен!) Больше нечем занятся?
vadimstepan
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 00:25

  vadimstepan написав:Вранье. Мне Сегодня заблокировали картту, звонила девица с Привата 3700 и настоятельно интерисовалась Ф.И.О. получателя и назначением платежа.(одна тысяча гривен!) Больше нечем занятся?


1. Ну прошел как бы год.
Банк за это время национализировали...

2. Прям так с 3700 и звонила?
А с 02 Вам не звонят? :)
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 12:43

Re: Приватбанк спростовує чутки про блокування карток клієнт

народец у нас туповатый и боязливый. "разошли это 10 контактам или помрешь". никаких блокировок нету, эти смски рассылают уже месяц или больше
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 12:46

последняя фишка - опасные хлопушки из АТБ. "моя подруга купила чудом спаслась". пришло от 4х разных независимых контактов. что ж это за подруга такая, что все ее знают?)) народ копипастит любую хрень, особо не задумываясь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 12:58

  trololo написав:последняя фишка - опасные хлопушки из АТБ. "моя подруга купила чудом спаслась". пришло от 4х разных независимых контактов. что ж это за подруга такая, что все ее знают?)) народ копипастит любую хрень, особо не задумываясь

опасные хохлушки из АТБ
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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