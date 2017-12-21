Приватбанк спростовує чутки про блокування карток клієнтів у

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 лис, 2016 15:53
чаще всего такая ситуация на Ощадовских терминалах
UT SEMENTEM FECERIS, ITA ET METES
Додано: Сер 23 лис, 2016 10:55
Блок. Вне закона и логики.
Блокируют. Я в этом году как ФОП 5 месяцев "игрался" что бы разблокировать р/с. Теперь (с 10.11.2016) блок по моей карте (уже как физ.лицо). Фин.мониторинг. Пять дней уже прошло давно (максимальный срок первичного фин.мониторинга) - ни ответа ни привета. Надеюсь быстрее забрать деньги и забыть про этот банк, как страшный сон...
Додано: П'ят 02 гру, 2016 19:13
Re: Приватбанк спростовує чутки про блокування карток клієнт
Не слышал о блокировках, но есть нюанс, ко мне пришло SMS с какого-то номера, в котором говорилось, что моя карточка может быть заблокирована по решению суда. Мне начинать паниковать?
Додано: Пон 05 гру, 2016 13:41
Ой, да я вас прошу, заказать смс рассылки по Украине стоит от каких-то 16 копеек, если брать оптом
Додано: Пон 05 гру, 2016 13:50
Re: Приватбанк спростовує чутки про блокування карток клієнт
Кремлеботи працюють. П"ята колона сильна і має підтримку))
Але і їх настигне смерть.
Додано: П'ят 05 січ, 2018 20:53
Вранье. Мне Сегодня заблокировали картту, звонила девица с Привата 3700 и настоятельно интерисовалась Ф.И.О. получателя и назначением платежа.(одна тысяча гривен!) Больше нечем занятся?
Додано: Нед 07 січ, 2018 00:25
1. Ну прошел как бы год.
Банк за это время национализировали...
2. Прям так с 3700 и звонила?
А с 02 Вам не звонят? :)
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
Додано: Нед 07 січ, 2018 12:43
Re: Приватбанк спростовує чутки про блокування карток клієнт
народец у нас туповатый и боязливый. "разошли это 10 контактам или помрешь". никаких блокировок нету, эти смски рассылают уже месяц или больше
Додано: Нед 07 січ, 2018 12:46
последняя фишка - опасные хлопушки из АТБ. "моя подруга купила чудом спаслась". пришло от 4х разных независимых контактов. что ж это за подруга такая, что все ее знают?)) народ копипастит любую хрень, особо не задумываясь
Додано: Нед 07 січ, 2018 12:58
опасные хохлушки из АТБ
ДС мне друг, но истина дороже
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