Полезные и понятные таблицы для тех, кто изучает английский

Как легко выучить английский
Воспользуйтесь этой простой таблицей, чтобы у вас не возникло проблем с правильной постановкой артиклей.
Построение предложений в английском языке у многих вызывает затруднения. Используя эту таблицу, вы с легкостью сможете строить простые предложения.
Такая таблица поможет освоить 12 времен английского языка не только детям, но и взрослым.
Освоить методику употребления предлогов в английском языке помогут 2 простые таблицы.
У многих возникает немало трудностей с изучением неправильных глаголов английского языка. Предлагаем твоему вниманию простой способ запомнить наиболее употребляемые глаголы.
Простая таблица для тех, кто испытывает затруднения с образованием косвенной речи в английском языке.