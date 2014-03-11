RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Ринок праці: резюме,
вакансії та освіта
/
Освіта в Україні та світі
/
Полезные и понятные таблицы для
тех, кто изучает английский

Полезные и понятные таблицы для тех, кто изучает английский

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2016 14:52

Полезные и понятные таблицы для тех, кто изучает английский

Специально для наших любознательных читателей мы подготовили подборку полезных таблиц, которые помогут в освоении азов английского языка. Их можно распечатать и вложить в свою рабочую тетрадь, чтобы наглядные примеры были всегда под рукой.

Как легко выучить английский

Воспользуйтесь этой простой таблицей, чтобы у вас не возникло проблем с правильной постановкой артиклей.

Зображення

Построение предложений в английском языке у многих вызывает затруднения. Используя эту таблицу, вы с легкостью сможете строить простые предложения.
Зображення

Такая таблица поможет освоить 12 времен английского языка не только детям, но и взрослым.
Зображення

Освоить методику употребления предлогов в английском языке помогут 2 простые таблицы.

Зображення

Зображення

У многих возникает немало трудностей с изучением неправильных глаголов английского языка. Предлагаем твоему вниманию простой способ запомнить наиболее употребляемые глаголы.
Зображення

Зображення

Зображення
Зображення


Простая таблица для тех, кто испытывает затруднения с образованием косвенной речи в английском языке.

Зображення
Пчёлка
 
Повідомлень: 5171
З нами з: 06.11.13
Подякував: 3 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 кві, 2017 18:14

П

Частный репетитор английского и немецкого языков. Не дорого, а главное - эффективно помогу освоить знания. Преподаю по уникальной методике. Занятия провожу как на дому, так и по Скайпу. Имеется многолетний опыт преподавания, заграничная практика. Контакты: Visla1906@ukr.net
т. 0954204209
чёлка
visla1906
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 27.04.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 09:09

Самостоятельное изучение английского языка

Для тех, кого интересует самостоятельное изучение английского языка, список видеоуроков на различные темы (названия уроков и ссылки под этим видео):
allenatore
 
Повідомлень: 7
З нами з: 18.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Бесплатный мастер-класс «Финансовый английский»
Anonymous » Вів 11 бер, 2014 12:16
0 1939
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 бер, 2014 12:16
cm2014

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.