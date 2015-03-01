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40-летние пенсионеры-менты требуют огромных пенсий
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Додано: Пон 19 лип, 2021 17:22
Visky написав:
Вот интересно, хоть кому-либо из сотен читающих помогли эти "бандиты в погонах" хоть раз? Обычные бандиты так благороднее ибо не мимикрируют. Я вижу, что они лишь защищают власть от народа, который доят легально и нелегально, да насилуют. Новая полиц. попряталась по новеньким машинкам, видно их лишь на футболе в бессмысленных оцеплениях с Нацгвардией, да на сборищах против люстрации и за повышение их пенсий...
эти самые бандиты в погонах (даже если их всего 20% от всех правоохранителей; допустим, побудем оптимистами) - это еще хуже чем обычные бандюки (те хотя бы не прикрываются именем государства и своей вонючей ксивой).
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Alex2007
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Додано: Вів 20 лип, 2021 07:14
Чего напали га ментов, а про судей забыли с их пенсиями и пожизненными соцгарантиями?
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GALeon
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Додано: Чет 22 лип, 2021 09:09
Настоятельно рекомендую всем недовольным ментовскими и военными пенсиями поступить на службу,прослужить хотя бы 20 лет, а потом рассказать всем, какой он теперь "здоровый бык", не говоря уже о поисках работы,не имея опыта работы по гражданской специальности.
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Tat_888
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Додано: Чет 22 лип, 2021 09:45
лозунг мента:
Робити я не хочу
Красти я боюся
Поїду до Киeва до полiцii наймуся
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lestat
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Додано: Чет 22 лип, 2021 12:14
холява написав:
Вы такой справедливый ?
Вы решаете кто будет получать пенсию а кто нет ?
У кого забрать а кому добавить ?
hxbbgaf сделал вброс и радуется такой возможности
а по факту людям (среди них много военных, отсюда такая ненависть у hxbbgaf) в 2017 году приняли надбавку, было обещано закрепить это законодательно. срок действия надбавки закончился 1 июля 2021 года. За это время надбавку не узаконили
Люди не требуют повысить, люди требуют не отменять ранее принятую надбавку.
Не нужно перекручивать, налицо обычная манипуляция фактами
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DmitryZP
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 23:49
hxbbgaf написав:
Похоже, девал таки будет. Кроме завышенных цен на большинство товаров, еще и менты начали борзеть. И ведь повысят же, уже пообещали! За наш с вами счет! Совести нет от слова совсем. Опять вывалили эти 40-летние здоровезные быки ломать двери в раду по 40 градусам. Да за такое надо давать звание самого здорового быка в мире и тут же лишать пенсии, а не повышать ее, и отправлять грузить вагоны. Работайте идите вместо того чтоб хвастаться 20-летней "выслугой", 20 лет произдевались над людьми и в 37 лет на пенсию, это пока народу делают минимальный стаж для получения пенсии вообще 35 лет. Если меньше, пенсии вообще не будет, не то что повышений в разы, Карл! Они что с другого теста? Платите налохи называется! Этим быкам. Есть формула, какого черта пересчитывать все в ручном режиме. Раз им в 2 раза подняли 3 года назад, опять +2000, когда у моей мамы вся пенсия 2700 за 37 лет стажа.
И все им мало. Хотят миллион! Борзости нет предела.
Достаточно 5 лет основного стажа, что бы тебе выставили биологический возраст в 70 лет.
И только не более 50% доживает до пенсии, вернее доживало. Уже рассказывал, что работал с 39 летним пенсом - но такой пенсии не пожелал бы никому.Таких 11 категорий, перед которыми Государство в неплатном долгу.
О мамах, что ....
Руки в клочьях, от химии, .................
Что Была счастлива пенсии в 132 рубля....
Верила, - Теперь жизнь только начнётся!
Вы, ещё столь молоды и не видали тех ... "больших ...луп", и не представляете, чьими руками, как, был сотворён ядерный щит СССР.
Вы не представляете, за чем и кому нужно "Государство"? И что стоит "жизнь"?
Вы не видели тех женщин, что .....- Это Вам не мелочь по карманам тырить!
Или на пианинке играть.
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Kudrjavuy
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Додано: Суб 24 лип, 2021 07:20
Kudrjavuy , да что ты черт возьми несёшь все время.
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Hotab
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