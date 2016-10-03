RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Туризм - подорожі
Україною та світом
/
VIP-канікули – куди та за скільки
поїдуть відпочивати депута

VIP-канікули – куди та за скільки поїдуть відпочивати депута
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2016 14:25

VIP-канікули – куди та за скільки поїдуть відпочивати депута


Відпочинок ціною у вашу квартиру – розкішні яхти, супер-кари та гелікоптери. Наші чиновники і депутати знають, як треба відпочивати. Вивчаємо туристичні тренди для VIP-клієнтів. Програма Гроші розкаже, хто з депутатів готовий викласти кругленьку суму грошей на новорічні канікули.
Пчёлка
 
Повідомлень: 5168
З нами з: 06.11.13
Подякував: 3 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2017 17:27

Хах, прикольная подборка)))) Я и не сомневался в таком люксовом выборе!
AndrewNor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17
З нами з: 11.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 01:57

Re: VIP-канікули – куди та за скільки поїдуть відпочивати де

А че им, они ж не знают как деньги достаются, воровать все могут, а горбом честным, только на деревню дедушке можно поехать
Olenka Nik
 
Повідомлень: 20
З нами з: 09.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
10 Країн, Куди Можна Поїхати На Відпочинок Без Візи
DenPavlenko » Нед 06 сер, 2017 18:08
3 909
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лис, 2017 15:48
Виктория87
Куди поїхати в листопаді в Україні: кращі осінні фестивалі
Пчёлка » П'ят 03 лис, 2017 12:04
0 311
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 лис, 2017 12:04
Пчёлка
Куди українці найбільше їдуть відпочивати 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Пон 03 жов, 2016 08:09
45 5800
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 січ, 2017 17:26
AndrewNor
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (14610)
13.01.2018 02:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.