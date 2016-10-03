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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Вів 13 гру, 2016 14:25
VIP-канікули – куди та за скільки поїдуть відпочивати депута
Відпочинок ціною у вашу квартиру – розкішні яхти, супер-кари та гелікоптери. Наші чиновники і депутати знають, як треба відпочивати. Вивчаємо туристичні тренди для VIP-клієнтів. Програма Гроші розкаже, хто з депутатів готовий викласти кругленьку суму грошей на новорічні канікули.
Додано: Суб 14 січ, 2017 17:27
Хах, прикольная подборка)))) Я и не сомневался в таком люксовом выборе!
Додано: Суб 13 січ, 2018 01:57
Re: VIP-канікули – куди та за скільки поїдуть відпочивати де
А че им, они ж не знают как деньги достаются, воровать все могут, а горбом честным, только на деревню дедушке можно поехать
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