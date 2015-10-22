ЯК ПРАВИЛЬНО ВЖИВАТИ АЛКОГОЛЬ

Додано: Чет 22 гру, 2016 15:16

Щоби не перевантажити організм і не страждати на похмілля, достатньо дотримуватися кількох нескладних правил. Всі ми звикли проводжати старий рік і зустрічати рік новий із келихом шампанського в руці. Багато хто в цей момент загадує бажання, сподіваючись, що ці магічні хвилини посприяють їхньому справдженню. Загалом це хороша традиція, яка несе радість, надію на кращі часи, позитивні емоції. Однак багато хто не любить обмежуватись лише одним келихом. В такому випадку варто звернути увагу на основні правила вживання алкоголю. Під час застіль головне — знати міру. Максимальна доза алкоголю у кожного своя. І визначається вона на генетичному рівні. Тому не намагайтеся боротися з природою: навчитися пити багато неможливо за визначенням. Це прописано у вашій генетичній карті, і нічого тут не виправиш. Все, що ви можете зробити, це знати свою норму і не намагатися перепити інших.Ще бажано не змішувати різні види алкоголю. Аби уникнути важкого ранку, вживайте на одній вечірці представників однієї з груп: • виноградний алкоголь — вино, коньяк, шампанське; • напої зернового походження — горілка, віскі, пиво, джин; • фруктово-ягідні спирти – це те саме бренді, тільки настояне на яблуках і грушах, абрикосах і персиках, полуниці і малині, а також різноманітні лікери, наливки та настоянки; • спирти з цукрової тростини (чорна патока ) – ром і кашасе; • ароматизовані спирти – їх виробляють на будь-якому спирті, зокрема, з чорної патоки, зернового спирту, фруктів і потім ароматизують якоюсь рослинною сировиною. Напій виходить безбарвним, але зі стійким запахом ароматичних компонентів. До таких напоїв відносяться, зокрема, аквавіт, абсент, текіла та сотол.Тобто треба дивитись, що за сировина лягла в основу алкогольного напою, на який ви плануєте налягати. Ви можете як завгодно знижувати і підвищувати градус, але категорично не можна змішувати спирти. Саме це стає причиною і важкого сп'яніння, і важкого похмілля. Адже печінка – надскладна фабрика з переробки речовин і нейтралізації токсинів – налаштовується на роботу з одним видом спирту, і їй дуже складно працювати з різними одночасно. Крім того, не рекомендується запивати алкоголь газованими напоями, адже вуглекислота прискорює його всмоктування. Не варто починати пити на порожній шлунок. Приділіть закусці найпильнішу увагу. Правильно їсти і запивати, а не пити і заїдати. Якщо ви святкуєте в компанії, де прийнято спочатку вимовляти тости на голодний шлунок, а тільки потім закушувати, причому "між першою і другою перерва невеличка", постарайтесь щось перекусити перед застіллям. Бажано жирне і гаряче. В крайньому випадку, з'їжте хоча б бутерброд з товстим шаром вершкового масла і жирною ковбасою. Справа в тому, що алкоголь розщеплює жири на вуглеводи і воду, а сам при цьому нейтралізується. Тому якщо у вас в шлунку буде щось жирне, то від перших 2-3 чарок, поки ви не закусили добре, вас не "розвезе".Якщо перед застіллям прийняти ентеросорбенти, частина алкоголю абсорбується і залишить організм, не потрапивши в кров. Якщо ви знаєте, що святкування буде довгим, візьміть сорбент з собою і приймайте його час від часу. Для кожного ентеросорбенту є максимальні добові дози. Наприклад, активованого вугілля максимум можна прийняти 8 г (32 таблетки, по 3-4 таблетки 4 рази на добу), "Ентеросгелю" – 45 г (3 ст. ложки), "Полісорбу" для дорослого – 2 ст. ложки. Якщо дотримуватись міри в спиртному і прийняти ентеросорбенти, ніякого похмілля точно не буде. Завдяки сорбенту алкоголь поглинається, наче губкою, і не всмоктується в кров. Відповідно, він проходить організмом транзитом. Що ж робити, якщо ви все-таки перебрали? По-перше, ніколи не приймайте алкоголь наступного дня. Взагалі, необхідно бути тверезим протягом кількох наступних днів, але не менше трьох – у більшості людей організм виводить алкоголь саме стільки часу. По-друге, прийміть будь-який ентеросорбент в рекомендованій інструкцією разовій дозі. "Ентеросгель" 1 ст. ложка, активоване вугілля 3-4 таблетки. "Полісорб" приймають у вигляді суспензії, розчинивши 1 ст. ложку препарату у склянці води кімнатної температури. По-третє, при головному болю замість аспірину краще прийміть таблетку парацетамолу або цитрамону. Аспірин можна пити в стані похмілля, але якщо сп'яніння ще не пройшло, то ці ліки можуть спричинити різні ускладнення.По-четверте, потрібно пити підкислені напої, що містять багато вітаміну С – воду з лимоном, журавлиний морс, чай зі шипшини, кисіль. Можна кефір. Підійдуть капустяний і огірковий розсоли - це взагалі ідеальний засіб для полегшення похмілля. Так само не зашкодить стаканчик-другий природної мінеральної води. Пити потрібно багато і постійно, маленькими ковтками. Алкоголь є сечогінним засобом, який пригнічує вироблення мозком гормону вазопресину, який регулює водно-сольовий баланс. Ще частина вологи з організму виводиться з диханням. У стані сп'яніння і з похмілля людина дихає частіше – це реакція організму на присутність алкоголю (і приблизно десята частина алкоголю виводиться з повітрям, що видихається в вигляді перегару). А прискорене дихання сприяє прискоренню втрати рідини чи не в два рази. Саме тому з ранку так хочеться пити. З іншого боку, з похмілля людина опухає. Саме набряки викликають головний біль і дають навантаження на серце. Тобто в тканинах є надлишок води, але спостерігається зменшення об'єму циркулюючої крові. Отже, можна просто випити води, але тоді в плазмі крові знизиться осмотичний тиск (визначається концентрацією розчинених речовин і солей). Осморецептори, замкнуті на центральну нервову систему, швидко відреагують, і вам захочеться в туалет, тому що нирки отримають сигнал позбавлятися від нібито зайвої води. Значить, одразу поповнити нестачу води не вийде, і процес вельми затягнеться. Саме тому, ніж пити воду (мова не про мінеральну, а про звичайну), краще розумно поповнити втрати солей-електролітів, випивши склянку розсолу – не маринаду.По-п'яте, прийміть контрастний душ. Починати потрібно з гарячої води, а закінчувати холодною. Така процедура допоможе організму підбадьоритися і дасть сили для боротьби з токсинами. Тільки не перестарайтеся з часом "прохолодження", щоб після похмілля не лікуватися від застуди. По-шосте, надзвичайно корисним буде тривалий сон, щоб організм зміг відновитись. Дочекавшись поліпшення стану, організуйте собі пішу прогулянку в спокійному темпі, подихайте свіжим повітрям. У подібній ситуації організм відчуває нестачу кисню, а завдяки ходьбі прискорюється виведення продуктів розпаду з організму. Для людей із сибірським здоров'ям можна рекомендувати похід в сауну – це також ефективно прискорює вихід з похмілля. Достатньою кількістю буде 3-4 рази зайти в парну на 5 хвилин для того, щоб елементи розпаду алкоголю цілком вийшли з організму. Тож нехай свято запам'ятається вам своїми веселощами, приємним спілкуванням, а не головним болем і неприємними спогадами.