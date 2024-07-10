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Сейчас монеты НБУ у
НБУ купить реально?

Сейчас монеты НБУ у НБУ купить реально?
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 20:28

Re: Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

що зараз можна купити в інтернет-магазині НБУ

-Ролик обігових пам’ятних монет `Медичні сили Збройних Сил України` (у ролику 25 монет) - 438 грн, залишилось мало

- 5 грн. Орьнек. Кримськотатарський орнамент в буклеті від НБУ - 165 грн, залишилось мало

- 5 грн. Крапля життя - сьогодні вранці на жаль розібрали - була по 165 грн

- 50 грн Пам`ятна банкнота `Єдність рятує світ` у сувенірному пакованні - 245 грн. щось не пішла, тому на залишку ще є

- Пам`ятна банкнота номіналом 20 грн. до 160-річчя від дня народження І.Франка - 27 грн. без пакування, лише банкнота. дуже багато

- пам'ятні медалі по 50-60 грн обіцяють в продаж 17-23-30.07 треба слідкувати

до вартості додається окремо доставка НП або Укрпошта
Shaman
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