Сейчас монеты НБУ у НБУ купить реально?

що зараз можна купити в інтернет-магазині НБУ
-Ролик обігових пам’ятних монет `Медичні сили Збройних Сил України` (у ролику 25 монет) - 438 грн, залишилось мало
- 5 грн. Орьнек. Кримськотатарський орнамент в буклеті від НБУ - 165 грн, залишилось мало
- 5 грн. Крапля життя - сьогодні вранці на жаль розібрали - була по 165 грн
- 50 грн Пам`ятна банкнота `Єдність рятує світ` у сувенірному пакованні - 245 грн. щось не пішла, тому на залишку ще є
- Пам`ятна банкнота номіналом 20 грн. до 160-річчя від дня народження І.Франка - 27 грн. без пакування, лише банкнота. дуже багато
- пам'ятні медалі по 50-60 грн обіцяють в продаж 17-23-30.07 треба слідкувати
до вартості додається окремо доставка НП або Укрпошта