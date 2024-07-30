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Сейчас монеты НБУ у НБУ купить реально?
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: Сер 10 лип, 2024 20:28
що зараз можна купити в інтернет-магазині НБУ
-Ролик обігових пам’ятних монет `Медичні сили Збройних Сил України` (у ролику 25 монет) - 438 грн, залишилось мало
- 5 грн. Орьнек. Кримськотатарський орнамент в буклеті від НБУ - 165 грн, залишилось мало
- 5 грн. Крапля життя - сьогодні вранці на жаль розібрали - була по 165 грн
- 50 грн Пам`ятна банкнота `Єдність рятує світ` у сувенірному пакованні - 245 грн. щось не пішла, тому на залишку ще є
- Пам`ятна банкнота номіналом 20 грн. до 160-річчя від дня народження І.Франка - 27 грн. без пакування, лише банкнота. дуже багато
- пам'ятні медалі по 50-60 грн обіцяють в продаж 17-23-30.07 треба слідкувати
до вартості додається окремо доставка НП або Укрпошта
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Shaman
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Додано: Чет 11 лип, 2024 10:00
як я розумію не будемо заважати кому треба "заробляти" гроші. ню-ню...
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Shaman
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- Подякували: 1446 раз.
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Додано: Вів 30 лип, 2024 10:34
ну, що виявляється купити можна на сайті НБУ, купив всі три запропоновані лоти
ну як можна - у вас є 5-10-15 сек
після старту торгів нажати на кнопку Купити. тоді ваша черга буде менше кількості монет. хвилин через 5 при загальній кількості 40 000 монет, черга вже 50 000+.
хто бажає побавиться - ніде не знайшов вказівки про це, але торги стартують о 10 годині ранку в день, який зазначено. причому не рівно о 10, а 10:01, 10:02. тобто після 10:00 постійно оновлюєш сторінку - дивись вище, скільки є часу встигнути. успіхів
й негараздів всім цим шахраям, які не дають порядним людям купувати монети
upd для звичайних людей монет не залишилось...
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Shaman
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Додано: Вів 30 лип, 2024 14:58
Shaman написав:
тобто після 10:00 постійно оновлюєш сторінку - дивись вище, скільки є часу встигнути. успіхів
Там смотрите еще есть какая фича - если обновлять страницу достаточно часто - пока монеты еще не "выбросили" на продажу - все будет вроде нормально. Но как только монеты появятся в продаже система посчитает вас ботом и предложит ввести каптчу (в последнее время как правило это выбор из 9 рисунков всех где есть определенное изображение - автобусы, автомобили, волосипеды, светофоры, гидранты, пешеходные переходы, мосты и т.п.). И правильно заполнить каптчу с первого раза как раз не дает (то есть ты вроде уверен что оно правильно, но система предлагает следующую каптчу, потом еще, и еще). При этом теряется время и когда каптчу наконец у тебя система примет ты окажешься в очереди 50титысячным на 40000 монет. Поэтому с обновлением страницы надо быть осторожным.
Другая фича которую заметил - не со всех браузеров система воспринимает клики на кнопку "Купить". В примеру у браузеров семейства Хром и Опера - с этим более - менее, а вот с файерфоксом м.б. траблы (хотя бывает все и срабатывает сразу).
И еще третья фича - после того как вы уже вроде бы купили монету - м.б. траблы с оплатой. НБУ принимает платежи через ликпей (причем МСС кэшбечный - в разных банках он попадает в развлечения или спорт), но в интернете часто жалуются что ликпей периодически сбоит и в отведенные пол часа на оплату не всегда можно успеть оплатить. Более того лично попадал на ошибку когда на первый взгляд все было нормально и ввел даже уже ОТП-код на оплату - а ликпей пишет оплата не удалась - пробуй еще, но оплату уже не принимает ни в какую по этому заказу пока не истечет время и заказ не аннулируется. В общем покупка в ИМ НБУ - то еще разлечение. Нервы и выдержку тренирует аж бегом
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WallNutPen
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