Сейчас монеты НБУ у НБУ купить реально?

ну, що виявляється купити можна на сайті НБУ, купив всі три запропоновані лоти
ну як можна - у вас є 5-10-15 сек після старту торгів нажати на кнопку Купити. тоді ваша черга буде менше кількості монет. хвилин через 5 при загальній кількості 40 000 монет, черга вже 50 000+.
хто бажає побавиться - ніде не знайшов вказівки про це, але торги стартують о 10 годині ранку в день, який зазначено. причому не рівно о 10, а 10:01, 10:02. тобто після 10:00 постійно оновлюєш сторінку - дивись вище, скільки є часу встигнути. успіхів
й негараздів всім цим шахраям, які не дають порядним людям купувати монети
Shaman написав:тобто після 10:00 постійно оновлюєш сторінку - дивись вище, скільки є часу встигнути. успіхів
Там смотрите еще есть какая фича - если обновлять страницу достаточно часто - пока монеты еще не "выбросили" на продажу - все будет вроде нормально. Но как только монеты появятся в продаже система посчитает вас ботом и предложит ввести каптчу (в последнее время как правило это выбор из 9 рисунков всех где есть определенное изображение - автобусы, автомобили, волосипеды, светофоры, гидранты, пешеходные переходы, мосты и т.п.). И правильно заполнить каптчу с первого раза как раз не дает (то есть ты вроде уверен что оно правильно, но система предлагает следующую каптчу, потом еще, и еще). При этом теряется время и когда каптчу наконец у тебя система примет ты окажешься в очереди 50титысячным на 40000 монет. Поэтому с обновлением страницы надо быть осторожным. Другая фича которую заметил - не со всех браузеров система воспринимает клики на кнопку "Купить". В примеру у браузеров семейства Хром и Опера - с этим более - менее, а вот с файерфоксом м.б. траблы (хотя бывает все и срабатывает сразу). И еще третья фича - после того как вы уже вроде бы купили монету - м.б. траблы с оплатой. НБУ принимает платежи через ликпей (причем МСС кэшбечный - в разных банках он попадает в развлечения или спорт), но в интернете часто жалуются что ликпей периодически сбоит и в отведенные пол часа на оплату не всегда можно успеть оплатить. Более того лично попадал на ошибку когда на первый взгляд все было нормально и ввел даже уже ОТП-код на оплату - а ликпей пишет оплата не удалась - пробуй еще, но оплату уже не принимает ни в какую по этому заказу пока не истечет время и заказ не аннулируется. В общем покупка в ИМ НБУ - то еще разлечение. Нервы и выдержку тренирует аж бегом
Shaman написав:5 грн. Ой у лузі червона калина в буклеті від НБУ за 133 грн?
извините что вмешиваюсь, вы не совсем корректно указываете расходы потенциального покупателя монет в Интернет Магазине НБУ (далее ИМ). Ведь купить ровно по этой цене не получится - ИМ не продает монеты с "самовывозом" - только платная (и не самая дешевая из имеющихся на рынке) доставка через НП (причем ИМ не сам везет посылки на НП а использует забор посылок курьерами, что увеличивает стоимость доставки - в итоге доставка обходится покупателю в 70+грн.) или через Укрпошту (посылка по Украине - 60 грн .). То есть по сути "калина" в реале обойдется покупателю примерно в 200 грн.