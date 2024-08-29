Сейчас монеты НБУ у НБУ купить реально?

Додано: Вів 30 лип, 2024 14:58

Shaman написав: тобто після 10:00 постійно оновлюєш сторінку - дивись вище, скільки є часу встигнути. успіхів тобто після 10:00 постійно оновлюєш сторінку - дивись вище, скільки є часу встигнути. успіхів

Там смотрите еще есть какая фича - если обновлять страницу достаточно часто - пока монеты еще не "выбросили" на продажу - все будет вроде нормально. Но как только монеты появятся в продаже система посчитает вас ботом и предложит ввести каптчу (в последнее время как правило это выбор из 9 рисунков всех где есть определенное изображение - автобусы, автомобили, волосипеды, светофоры, гидранты, пешеходные переходы, мосты и т.п.). И правильно заполнить каптчу с первого раза как раз не дает (то есть ты вроде уверен что оно правильно, но система предлагает следующую каптчу, потом еще, и еще). При этом теряется время и когда каптчу наконец у тебя система примет ты окажешься в очереди 50титысячным на 40000 монет. Поэтому с обновлением страницы надо быть осторожным.Другая фича которую заметил - не со всех браузеров система воспринимает клики на кнопку "Купить". В примеру у браузеров семейства Хром и Опера - с этим более - менее, а вот с файерфоксом м.б. траблы (хотя бывает все и срабатывает сразу).И еще третья фича - после того как вы уже вроде бы купили монету - м.б. траблы с оплатой. НБУ принимает платежи через ликпей (причем МСС кэшбечный - в разных банках он попадает в развлечения или спорт), но в интернете часто жалуются что ликпей периодически сбоит и в отведенные пол часа на оплату не всегда можно успеть оплатить. Более того лично попадал на ошибку когда на первый взгляд все было нормально и ввел даже уже ОТП-код на оплату - а ликпей пишет оплата не удалась - пробуй еще, но оплату уже не принимает ни в какую по этому заказу пока не истечет время и заказ не аннулируется. В общем покупка в ИМ НБУ - то еще разлечение. Нервы и выдержку тренирует аж бегом