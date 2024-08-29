Сейчас монеты НБУ у НБУ купить реально?

ну, що виявляється купити можна на сайті НБУ, купив всі три запропоновані лоти
ну як можна - у вас є 5-10-15 сек після старту торгів нажати на кнопку Купити. тоді ваша черга буде менше кількості монет. хвилин через 5 при загальній кількості 40 000 монет, черга вже 50 000+.
хто бажає побавиться - ніде не знайшов вказівки про це, але торги стартують о 10 годині ранку в день, який зазначено. причому не рівно о 10, а 10:01, 10:02. тобто після 10:00 постійно оновлюєш сторінку - дивись вище, скільки є часу встигнути. успіхів
й негараздів всім цим шахраям, які не дають порядним людям купувати монети
Shaman написав:тобто після 10:00 постійно оновлюєш сторінку - дивись вище, скільки є часу встигнути. успіхів
Там смотрите еще есть какая фича - если обновлять страницу достаточно часто - пока монеты еще не "выбросили" на продажу - все будет вроде нормально. Но как только монеты появятся в продаже система посчитает вас ботом и предложит ввести каптчу (в последнее время как правило это выбор из 9 рисунков всех где есть определенное изображение - автобусы, автомобили, волосипеды, светофоры, гидранты, пешеходные переходы, мосты и т.п.). И правильно заполнить каптчу с первого раза как раз не дает (то есть ты вроде уверен что оно правильно, но система предлагает следующую каптчу, потом еще, и еще). При этом теряется время и когда каптчу наконец у тебя система примет ты окажешься в очереди 50титысячным на 40000 монет. Поэтому с обновлением страницы надо быть осторожным. Другая фича которую заметил - не со всех браузеров система воспринимает клики на кнопку "Купить". В примеру у браузеров семейства Хром и Опера - с этим более - менее, а вот с файерфоксом м.б. траблы (хотя бывает все и срабатывает сразу). И еще третья фича - после того как вы уже вроде бы купили монету - м.б. траблы с оплатой. НБУ принимает платежи через ликпей (причем МСС кэшбечный - в разных банках он попадает в развлечения или спорт), но в интернете часто жалуются что ликпей периодически сбоит и в отведенные пол часа на оплату не всегда можно успеть оплатить. Более того лично попадал на ошибку когда на первый взгляд все было нормально и ввел даже уже ОТП-код на оплату - а ликпей пишет оплата не удалась - пробуй еще, но оплату уже не принимает ни в какую по этому заказу пока не истечет время и заказ не аннулируется. В общем покупка в ИМ НБУ - то еще разлечение. Нервы и выдержку тренирует аж бегом
Shaman написав:5 грн. Ой у лузі червона калина в буклеті від НБУ за 133 грн?
извините что вмешиваюсь, вы не совсем корректно указываете расходы потенциального покупателя монет в Интернет Магазине НБУ (далее ИМ). Ведь купить ровно по этой цене не получится - ИМ не продает монеты с "самовывозом" - только платная (и не самая дешевая из имеющихся на рынке) доставка через НП (причем ИМ не сам везет посылки на НП а использует забор посылок курьерами, что увеличивает стоимость доставки - в итоге доставка обходится покупателю в 70+грн.) или через Укрпошту (посылка по Украине - 60 грн .). То есть по сути "калина" в реале обойдется покупателю примерно в 200 грн.
Shaman написав:хто не зможе, зажди може купити за ринковою ціною 329 грн
Кстати по разному можно относится к продавцам монет на вторичном рынке - но вот к примеру какую цену просит за эту же монету официальный дистрибутор НБУ - Таскомбанк - https://tascombank.ua/coins-and-banknot ... 00136e3617 - 300 грн. К тому же и у НБУ монета оказалась не 133 а 160 грн. - итого с доставкой минимум 220 грн. (для Киева может чуть дешевле по тарифам Укрпочты). Но монеты закончились быстро.
Shaman написав:хто не зможе, зажди може купити за ринковою ціною 329 грн
Кстати по разному можно относится к продавцам монет на вторичном рынке - но вот к примеру какую цену просит за эту же монету официальный дистрибутор НБУ - Таскомбанк - https://tascombank.ua/coins-and-banknot ... 00136e3617 - 300 грн. К тому же и у НБУ монета оказалась не 133 а 160 грн. - итого с доставкой минимум 220 грн. (для Киева может чуть дешевле по тарифам Укрпочты). Но монеты закончились быстро.
з приводу доставки згоден, можливо треба дописувати. але якщо порівнювати ціни, то у перекупів теж ціна на умовах самовивозу.
монети лише зараз закінчилися тобто шанс був. а от щедрики не зважаючи на ціну - майже 10 т грн, я так розумію розібрали швидко
ми ж розуміємо, що професійні перекупи отримують монети може не за ціною НБУ - бо ще є посередники, але й не по ціні банків-посередників. бо інакше цей бізнес немає сенсу.
трохи обурює, що саме через таких перекупів, пересічному доводиться переплачувати як на мене доволі багато. але то таке, кожен заробляє як може. хіба що, якщо когось не обурює такий бізнес, то чого всі так обурюються олігархами - вони теж заробляють лише на штучно створеному монополізмі