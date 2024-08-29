RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок інвестиційних монет
/
Сейчас монеты НБУ у
НБУ купить реально?

Сейчас монеты НБУ у НБУ купить реально?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<123>
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 20:28

Re: Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

що зараз можна купити в інтернет-магазині НБУ

-Ролик обігових пам’ятних монет `Медичні сили Збройних Сил України` (у ролику 25 монет) - 438 грн, залишилось мало

- 5 грн. Орьнек. Кримськотатарський орнамент в буклеті від НБУ - 165 грн, залишилось мало

- 5 грн. Крапля життя - сьогодні вранці на жаль розібрали - була по 165 грн

- 50 грн Пам`ятна банкнота `Єдність рятує світ` у сувенірному пакованні - 245 грн. щось не пішла, тому на залишку ще є

- Пам`ятна банкнота номіналом 20 грн. до 160-річчя від дня народження І.Франка - 27 грн. без пакування, лише банкнота. дуже багато

- пам'ятні медалі по 50-60 грн обіцяють в продаж 17-23-30.07 треба слідкувати

до вартості додається окремо доставка НП або Укрпошта
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6612
З нами з: 29.09.19
Подякував: 642 раз.
Подякували: 1462 раз.
 
Профіль
2
5
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 10:00

Re: Сейчас монеты НБУ у НБУ купить реально?

як я розумію не будемо заважати кому треба "заробляти" гроші. ню-ню...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6612
З нами з: 29.09.19
Подякував: 642 раз.
Подякували: 1462 раз.
 
Профіль
2
5
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 10:34

Re: Сейчас монеты НБУ у НБУ купить реально?

ну, що виявляється купити можна на сайті НБУ, купив всі три запропоновані лоти

ну як можна - у вас є 5-10-15 сек після старту торгів нажати на кнопку Купити. тоді ваша черга буде менше кількості монет. хвилин через 5 при загальній кількості 40 000 монет, черга вже 50 000+.

хто бажає побавиться - ніде не знайшов вказівки про це, але торги стартують о 10 годині ранку в день, який зазначено. причому не рівно о 10, а 10:01, 10:02. тобто після 10:00 постійно оновлюєш сторінку - дивись вище, скільки є часу встигнути. успіхів :D

й негараздів всім цим шахраям, які не дають порядним людям купувати монети :lol:

upd для звичайних людей монет не залишилось... :(
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6612
З нами з: 29.09.19
Подякував: 642 раз.
Подякували: 1462 раз.
 
Профіль
2
5
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 14:58

Re: Сейчас монеты НБУ у НБУ купить реально?

  Shaman написав:тобто після 10:00 постійно оновлюєш сторінку - дивись вище, скільки є часу встигнути. успіхів :D

Там смотрите еще есть какая фича - если обновлять страницу достаточно часто - пока монеты еще не "выбросили" на продажу - все будет вроде нормально. Но как только монеты появятся в продаже система посчитает вас ботом и предложит ввести каптчу (в последнее время как правило это выбор из 9 рисунков всех где есть определенное изображение - автобусы, автомобили, волосипеды, светофоры, гидранты, пешеходные переходы, мосты и т.п.). И правильно заполнить каптчу с первого раза как раз не дает (то есть ты вроде уверен что оно правильно, но система предлагает следующую каптчу, потом еще, и еще). При этом теряется время и когда каптчу наконец у тебя система примет ты окажешься в очереди 50титысячным на 40000 монет. Поэтому с обновлением страницы надо быть осторожным.
Другая фича которую заметил - не со всех браузеров система воспринимает клики на кнопку "Купить". В примеру у браузеров семейства Хром и Опера - с этим более - менее, а вот с файерфоксом м.б. траблы (хотя бывает все и срабатывает сразу).
И еще третья фича - после того как вы уже вроде бы купили монету - м.б. траблы с оплатой. НБУ принимает платежи через ликпей (причем МСС кэшбечный - в разных банках он попадает в развлечения или спорт), но в интернете часто жалуются что ликпей периодически сбоит и в отведенные пол часа на оплату не всегда можно успеть оплатить. Более того лично попадал на ошибку когда на первый взгляд все было нормально и ввел даже уже ОТП-код на оплату - а ликпей пишет оплата не удалась - пробуй еще, но оплату уже не принимает ни в какую по этому заказу пока не истечет время и заказ не аннулируется. В общем покупка в ИМ НБУ - то еще разлечение. Нервы и выдержку тренирует аж бегом ;)
WallNutPen
 
Повідомлень: 1210
З нами з: 08.06.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 17:30

Re: Сейчас монеты НБУ у НБУ купить реально?

ще можна купити Ролик обігових пам’ятних монет `Війська зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України`за 438 грн на сайті НБУ - залишилось близько 5 000
Каталог

а ще нагадаю, що 22.08 є можливість купити -
Українська бавовна. Лелека -100 (н) - 121 грн
Країна супергероїв. Дякуємо медикам! (н) - 257 грн

якщо не встигнете - завжди можете купити за ринковими цінами на розпродажі
Українська бавовна. Лелека -100 (н) - 459 грн
Країна супергероїв. Дякуємо медикам! (н) - 575 грн
Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

успіхів :)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6612
З нами з: 29.09.19
Подякував: 642 раз.
Подякували: 1462 раз.
 
Профіль
2
5
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 18:05

Re: Сейчас монеты НБУ у НБУ купить реально?

хто завтра о 10:00 хоче побавитися й спробувати купити в інтернет-магазині НБУ

5 грн. Ой у лузі червона калина в буклеті від НБУ за 133 грн?

хто не зможе, зажди може купити за ринковою ціною 329 грн
Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

ще завтра буде Набір із трьох срібних монет `Щедрик – колядка дзвонів` у футлярі. але кількість обмежена, та й вартість схоже буде чималою
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6612
З нами з: 29.09.19
Подякував: 642 раз.
Подякували: 1462 раз.
 
Профіль
2
5
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 21:29

Re: Сейчас монеты НБУ у НБУ купить реально?

  Shaman написав:5 грн. Ой у лузі червона калина в буклеті від НБУ за 133 грн?
извините что вмешиваюсь, вы не совсем корректно указываете расходы потенциального покупателя монет в Интернет Магазине НБУ (далее ИМ). Ведь купить ровно по этой цене не получится - ИМ не продает монеты с "самовывозом" - только платная (и не самая дешевая из имеющихся на рынке) доставка через НП (причем ИМ не сам везет посылки на НП а использует забор посылок курьерами, что увеличивает стоимость доставки - в итоге доставка обходится покупателю в 70+грн.) или через Укрпошту (посылка по Украине - 60 грн .). То есть по сути "калина" в реале обойдется покупателю примерно в 200 грн.
WallNutPen
 
Повідомлень: 1210
З нами з: 08.06.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 09:32

Re: Сейчас монеты НБУ у НБУ купить реально?

  Shaman написав:хто не зможе, зажди може купити за ринковою ціною 329 грн

Кстати по разному можно относится к продавцам монет на вторичном рынке - но вот к примеру какую цену просит за эту же монету официальный дистрибутор НБУ - Таскомбанк - https://tascombank.ua/coins-and-banknot ... 00136e3617 - 300 грн.
К тому же и у НБУ монета оказалась не 133 а 160 грн. - итого с доставкой минимум 220 грн. (для Киева может чуть дешевле по тарифам Укрпочты). Но монеты закончились быстро.
WallNutPen
 
Повідомлень: 1210
З нами з: 08.06.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 12:25

  WallNutPen написав:
  Shaman написав:хто не зможе, зажди може купити за ринковою ціною 329 грн

Кстати по разному можно относится к продавцам монет на вторичном рынке - но вот к примеру какую цену просит за эту же монету официальный дистрибутор НБУ - Таскомбанк - https://tascombank.ua/coins-and-banknot ... 00136e3617 - 300 грн.
К тому же и у НБУ монета оказалась не 133 а 160 грн. - итого с доставкой минимум 220 грн. (для Киева может чуть дешевле по тарифам Укрпочты). Но монеты закончились быстро.

з приводу доставки згоден, можливо треба дописувати. але якщо порівнювати ціни, то у перекупів теж ціна на умовах самовивозу.

монети лише зараз закінчилися :D тобто шанс був. а от щедрики не зважаючи на ціну - майже 10 т грн, я так розумію розібрали швидко

ми ж розуміємо, що професійні перекупи отримують монети може не за ціною НБУ - бо ще є посередники, але й не по ціні банків-посередників. бо інакше цей бізнес немає сенсу.

трохи обурює, що саме через таких перекупів, пересічному доводиться переплачувати як на мене доволі багато. але то таке, кожен заробляє як може. хіба що, якщо когось не обурює такий бізнес, то чого всі так обурюються олігархами - вони теж заробляють лише на штучно створеному монополізмі 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6612
З нами з: 29.09.19
Подякував: 642 раз.
Подякували: 1462 раз.
 
Профіль
2
5
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 15:25

Re: Сейчас монеты НБУ у НБУ купить реально?

  Shaman написав:ну як можна - у вас є 5-10-15 сек після старту торгів нажати на кнопку Купити.


ще жодного разу не встиг... чудасія якась
greenozon
 
Повідомлень: 16505
З нами з: 01.06.14
Подякував: 457 раз.
Подякували: 1634 раз.
 
Профіль
1
1
3
  #<123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Монеты Украины c 1995 по 2018 год 1, 2, 3
flop » П'ят 28 вер, 2018 13:21
21 53588
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 жов, 2021 11:12
flop
Монети України Монеты Украины Серебро Срібло більше 100 моне
Doktor_Aybolit » П'ят 25 гру, 2020 00:20
0 20055
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 гру, 2020 00:20
Doktor_Aybolit
Нацбанк выводит из оборота монеты номиналом 25 копеек и все
Ірина_ » П'ят 25 вер, 2020 10:56
0 18367
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 вер, 2020 10:56
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6746)
29.08.2024 16:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.