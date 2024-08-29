RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок інвестиційних монет
/
Сейчас монеты НБУ у
НБУ купить реально?

Сейчас монеты НБУ у НБУ купить реально?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 16:05

Re: Сейчас монеты НБУ у НБУ купить реально?

  Shaman написав:а от щедрики не зважаючи на ціну - майже 10 т грн, я так розумію розібрали швидко
не просто "швидко", а "дуже швидко". "Щедрики" смогли приобрести только те кто успел кликнуть на кнопку "купить" в течении первой секунды после ее активации (ну может пары сек.) - остальным уже не хватило. Хотя говорят, что это все из-за засилия ботов и простому человеку успеть просто не возможно. Хотя на личном опыте могу заверить - возможно все - мне сегодня со "Щедриками" повезло - купил - ботами принципиально не пользуюсь - все ручками и мышкой ;).
WallNutPen
 
Повідомлень: 1210
З нами з: 08.06.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 16:45

  WallNutPen написав:
  Shaman написав:а от щедрики не зважаючи на ціну - майже 10 т грн, я так розумію розібрали швидко
не просто "швидко", а "дуже швидко". "Щедрики" смогли приобрести только те кто успел кликнуть на кнопку "купить" в течении первой секунды после ее активации (ну может пары сек.) - остальным уже не хватило. Хотя говорят, что это все из-за засилия ботов и простому человеку успеть просто не возможно. Хотя на личном опыте могу заверить - возможно все - мне сегодня со "Щедриками" повезло - купил - ботами принципиально не пользуюсь - все ручками и мышкой ;).


якщо ви пам'ятаєте - НБУ раніше мав інший нумізматичний сайт де продавав монети (але чомусь закинув його)
і там точно та сама проблема була із тим, щоб встигнути клікнути :)

там був наплив пригадую 30-40-50 тисяч людей! (той старий сайт писав внизу к-сть
і він дуже часто падав навіть


PS знайшов лінку - https://www.google.com/url?q=https://ba ... t/Register
greenozon
 
Повідомлень: 16505
З нами з: 01.06.14
Подякував: 457 раз.
Подякували: 1634 раз.
 
Профіль
1
1
3
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Монеты Украины c 1995 по 2018 год 1, 2, 3
flop » П'ят 28 вер, 2018 13:21
21 53588
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 жов, 2021 11:12
flop
Монети України Монеты Украины Серебро Срібло більше 100 моне
Doktor_Aybolit » П'ят 25 гру, 2020 00:20
0 20055
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 гру, 2020 00:20
Doktor_Aybolit
Нацбанк выводит из оборота монеты номиналом 25 копеек и все
Ірина_ » П'ят 25 вер, 2020 10:56
0 18367
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 вер, 2020 10:56
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6746)
29.08.2024 16:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.