Сейчас монеты НБУ у НБУ купить реально?

Shaman написав:а от щедрики не зважаючи на ціну - майже 10 т грн, я так розумію розібрали швидко
не просто "швидко", а "дуже швидко". "Щедрики" смогли приобрести только те кто успел кликнуть на кнопку "купить" в течении первой секунды после ее активации (ну может пары сек.) - остальным уже не хватило. Хотя говорят, что это все из-за засилия ботов и простому человеку успеть просто не возможно. Хотя на личном опыте могу заверить - возможно все - мне сегодня со "Щедриками" повезло - купил - ботами принципиально не пользуюсь - все ручками и мышкой .
Shaman написав:а от щедрики не зважаючи на ціну - майже 10 т грн, я так розумію розібрали швидко
не просто "швидко", а "дуже швидко". "Щедрики" смогли приобрести только те кто успел кликнуть на кнопку "купить" в течении первой секунды после ее активации (ну может пары сек.) - остальным уже не хватило. Хотя говорят, что это все из-за засилия ботов и простому человеку успеть просто не возможно. Хотя на личном опыте могу заверить - возможно все - мне сегодня со "Щедриками" повезло - купил - ботами принципиально не пользуюсь - все ручками и мышкой .
якщо ви пам'ятаєте - НБУ раніше мав інший нумізматичний сайт де продавав монети (але чомусь закинув його) і там точно та сама проблема була із тим, щоб встигнути клікнути
там був наплив пригадую 30-40-50 тисяч людей! (той старий сайт писав внизу к-сть і він дуже часто падав навіть