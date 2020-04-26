Чи можна придбати монети в НБУ

Додано: П'ят 30 сер, 2024 10:25

greenozon написав: Shaman написав: greenozon написав: а де саме? недогледів а де саме? недогледів

коли на сторінці монети натиснете на Купити, то потім там висвітить, яка ваша черга - й по співвідношенню кількості та номеру в черзі відразу побачите, чи є шанси коли на сторінці монети натиснете на Купити, то потім там висвітить, яка ваша черга - й по співвідношенню кількості та номеру в черзі відразу побачите, чи є шанси





зрозумів!

тоді це трішкий інший лічильник

на старому порталі це була одночасна к-сть людей на сайті зрозумів!тоді це трішкий інший лічильникна старому порталі це була одночасна к-сть людей на сайті

Совершенно верно. В нынешнем счетчике если к примеру продается больше чем одна монета - один человек может иметь несколько позиций в очереди (это ведь единая очередь на все заказы на сейчас), то есть в реале людей на сайте висит меньше, просто часть людей в очереди несколько раз стоят в разных позициях. И да по мере того как заказы обрабатываются - номер очереди уменьшается, но это не значит что человек ушел с сайта - он еще может завершать оформление заказа по прежнему нагружая сайт. Поэтому согласен с greenozon - с точки зрения оценки количества пользователей на сайте - старый сайт был нагляднее. Но нельзя не заметить, что как раз новый сайт гораздо надежнее и легче справляется с "пиковым наплывом" покупателей. Старый однозначно вис в 9 случаях из 10. Нынешний бывает что подвисла за последние пол-года но всего может пару раз. Так что проигрывая в наглядности, он выигрывает в надежности, а для меня это гораздо важнее.