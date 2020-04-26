Чи можна придбати монети в НБУ

Shaman написав:а от щедрики не зважаючи на ціну - майже 10 т грн, я так розумію розібрали швидко
не просто "швидко", а "дуже швидко". "Щедрики" смогли приобрести только те кто успел кликнуть на кнопку "купить" в течении первой секунды после ее активации (ну может пары сек.) - остальным уже не хватило. Хотя говорят, что это все из-за засилия ботов и простому человеку успеть просто не возможно. Хотя на личном опыте могу заверить - возможно все - мне сегодня со "Щедриками" повезло - купил - ботами принципиально не пользуюсь - все ручками и мышкой .
Shaman написав:а от щедрики не зважаючи на ціну - майже 10 т грн, я так розумію розібрали швидко
не просто "швидко", а "дуже швидко". "Щедрики" смогли приобрести только те кто успел кликнуть на кнопку "купить" в течении первой секунды после ее активации (ну может пары сек.) - остальным уже не хватило. Хотя говорят, что это все из-за засилия ботов и простому человеку успеть просто не возможно. Хотя на личном опыте могу заверить - возможно все - мне сегодня со "Щедриками" повезло - купил - ботами принципиально не пользуюсь - все ручками и мышкой .
якщо ви пам'ятаєте - НБУ раніше мав інший нумізматичний сайт де продавав монети (але чомусь закинув його) і там точно та сама проблема була із тим, щоб встигнути клікнути
там був наплив пригадую 30-40-50 тисяч людей! (той старий сайт писав внизу к-сть і він дуже часто падав навіть
Shaman написав:а от щедрики не зважаючи на ціну - майже 10 т грн, я так розумію розібрали швидко
не просто "швидко", а "дуже швидко". "Щедрики" смогли приобрести только те кто успел кликнуть на кнопку "купить" в течении первой секунды после ее активации (ну может пары сек.) - остальным уже не хватило. Хотя говорят, что это все из-за засилия ботов и простому человеку успеть просто не возможно. Хотя на личном опыте могу заверить - возможно все - мне сегодня со "Щедриками" повезло - купил - ботами принципиально не пользуюсь - все ручками и мышкой .
якщо ви пам'ятаєте - НБУ раніше мав інший нумізматичний сайт де продавав монети (але чомусь закинув його) і там точно та сама проблема була із тим, щоб встигнути клікнути
там був наплив пригадую 30-40-50 тисяч людей! (той старий сайт писав внизу к-сть і він дуже часто падав навіть
коли на сторінці монети натиснете на Купити, то потім там висвітить, яка ваша черга - й по співвідношенню кількості та номеру в черзі відразу побачите, чи є шанси
зрозумів! тоді це трішкий інший лічильник на старому порталі це була одночасна к-сть людей на сайті
Совершенно верно. В нынешнем счетчике если к примеру продается больше чем одна монета - один человек может иметь несколько позиций в очереди (это ведь единая очередь на все заказы на сейчас), то есть в реале людей на сайте висит меньше, просто часть людей в очереди несколько раз стоят в разных позициях. И да по мере того как заказы обрабатываются - номер очереди уменьшается, но это не значит что человек ушел с сайта - он еще может завершать оформление заказа по прежнему нагружая сайт. Поэтому согласен с greenozon - с точки зрения оценки количества пользователей на сайте - старый сайт был нагляднее. Но нельзя не заметить, что как раз новый сайт гораздо надежнее и легче справляется с "пиковым наплывом" покупателей. Старый однозначно вис в 9 случаях из 10. Нынешний бывает что подвисла за последние пол-года но всего может пару раз. Так что проигрывая в наглядности, он выигрывает в надежности, а для меня это гораздо важнее.