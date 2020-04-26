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Чи можна придбати
монети в НБУ

Чи можна придбати монети в НБУ
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 19:44

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

А як купити?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 19:52

  Investor_K написав:А як купити?

Інтернет-магазин НБУ

треба зареєструватися, інтерфейс зрозумілий. купувати на сторінці з обраною продукцією. там є декілька доступних лотів, можна потренуватися

але пропозиція з нюансами :lol:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5751623#p5751623

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5751729#p5751729

тобто треба встигнути купити, часу обмаль, конкуруєте з ботами - напівспортивна забава :oops:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 22:57

  Shaman написав:ну що, хто бажає спробувати? :D
Парламентаризм у сувенірному пакованні - нейзильбер. ціна на Violity - 300-350 грн. а хіба вже продавали?


Так, дистрибьютори з п'ятниці продають.
aleks-kiev
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 23:47

ТАС присилав пуш на тижні про монети в телефон
аж здивувався
це воно?
greenozon
 
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