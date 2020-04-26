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Чи можна придбати монети в НБУ
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: Суб 07 вер, 2024 19:44
А як купити?
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Investor_K
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Додано: Суб 07 вер, 2024 19:52
Інтернет-магазин НБУ
Investor_K написав:
А як купити?
треба зареєструватися, інтерфейс зрозумілий. купувати на сторінці з обраною продукцією. там є декілька доступних лотів, можна потренуватися
але пропозиція з нюансами https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5751623#p5751623https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5751729#p5751729
тобто треба встигнути купити, часу обмаль, конкуруєте з ботами - напівспортивна забава
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Shaman
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Додано: Суб 07 вер, 2024 22:57
Shaman написав:
ну що, хто бажає спробувати?
Парламентаризм у сувенірному пакованні - нейзильбер. ціна на Violity - 300-350 грн. а хіба вже продавали?
Так, дистрибьютори з п'ятниці продають.
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aleks-kiev
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Додано: Суб 07 вер, 2024 23:47
ТАС присилав пуш на тижні про монети в телефон
аж здивувався
це воно?
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greenozon
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