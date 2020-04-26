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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: Суб 07 вер, 2024 19:44
Re: Чи можна придбати монети в НБУ
А як купити?
Додано: Суб 07 вер, 2024 19:52
треба зареєструватися, інтерфейс зрозумілий. купувати на сторінці з обраною продукцією. там є декілька доступних лотів, можна потренуватися
але пропозиція з нюансами
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5751623#p5751623
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5751729#p5751729
тобто треба встигнути купити, часу обмаль, конкуруєте з ботами - напівспортивна забава
Додано: Суб 07 вер, 2024 22:57
Додано: Вів 10 вер, 2024 18:07
Re: Чи можна придбати монети в НБУ
ну що, комусь пощастило? я так розумію, срібні монети дуже котуються...
на відміну від 100 й 200 грн золотих монет
Додано: Вів 10 вер, 2024 18:09
я пробував, але не встиг, десь секунд за 40-50 все вимели
ця монета була дійсно цінна?
тираж лишень 5000 монет на всю планету!
Додано: Вів 10 вер, 2024 18:11
питання, які саме монети стануть цінними - ще треба спробувати вивчити може колеги підкажуть.
але як бачу срібні монети розбирають швидко - можливо дійсно через невеликий тираж
Додано: Вів 10 вер, 2024 18:50
а вам вдалось купити?
скільки часу НБУ дає власне на оформлення покупки якщо припустімо посміхнулась доля і монета опинилась в кошику
Додано: Сер 11 вер, 2024 07:30
30 мин. после чего в случае неоплаты заказ аннулируется и не выкупленнуя монету вновь становится доступной для покупки тому кто окажется в это время в интернет магазине. Некоторым вчера удалось таким образом купить Параджанова после 11 часов. В специализированных тг каналах народ пишет что бронирует в ИМ НБУ монету и предлагает сразу у него ее кому нибудь купить, как правило с небольшим наваром. Если покупатель в течении получаса найдется - монету выкупят, а нет - заказ аннулируется. Лично видел как по нейзильберу через полчаса после начала продаж появлялось до двухсот монет, которые якобы почти сразу закончились. Это отказники или монеты тех у кого из за сбоев не прошла оплата. Так что если не получилось купить сразу еще будет шанс купить примерно через полчаса.
И да тираж 5000 для серебра это не очень мало (хотя еще важна тематика), но у НБУ часто есиь тираж типа 7500 обьявленный и 5000 фактический, причем НБУ вполне имеет право дочеканить до объявленного, что в итоге снижает интерес к монетам.
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