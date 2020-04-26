Чи можна придбати монети в НБУ

Додано: Сер 11 вер, 2024 07:30

greenozon написав: скільки часу НБУ дає власне на оформлення покупки якщо припустімо посміхнулась доля і монета опинилась в кошику скільки часу НБУ дає власне на оформлення покупки якщо припустімо посміхнулась доля і монета опинилась в кошику

30 мин. после чего в случае неоплаты заказ аннулируется и не выкупленнуя монету вновь становится доступной для покупки тому кто окажется в это время в интернет магазине. Некоторым вчера удалось таким образом купить Параджанова после 11 часов. В специализированных тг каналах народ пишет что бронирует в ИМ НБУ монету и предлагает сразу у него ее кому нибудь купить, как правило с небольшим наваром. Если покупатель в течении получаса найдется - монету выкупят, а нет - заказ аннулируется. Лично видел как по нейзильберу через полчаса после начала продаж появлялось до двухсот монет, которые якобы почти сразу закончились. Это отказники или монеты тех у кого из за сбоев не прошла оплата. Так что если не получилось купить сразу еще будет шанс купить примерно через полчаса.И да тираж 5000 для серебра это не очень мало (хотя еще важна тематика), но у НБУ часто есиь тираж типа 7500 обьявленный и 5000 фактический, причем НБУ вполне имеет право дочеканить до объявленного, что в итоге снижает интерес к монетам.