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Чи можна придбати
монети в НБУ

Чи можна придбати монети в НБУ
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<12345>
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 19:44

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

А як купити?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 19:52

  Investor_K написав:А як купити?

Інтернет-магазин НБУ

треба зареєструватися, інтерфейс зрозумілий. купувати на сторінці з обраною продукцією. там є декілька доступних лотів, можна потренуватися

але пропозиція з нюансами :lol:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5751623#p5751623

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5751729#p5751729

тобто треба встигнути купити, часу обмаль, конкуруєте з ботами - напівспортивна забава :oops:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 22:57

  Shaman написав:ну що, хто бажає спробувати? :D
Парламентаризм у сувенірному пакованні - нейзильбер. ціна на Violity - 300-350 грн. а хіба вже продавали?


Так, дистрибьютори з п'ятниці продають.
aleks-kiev
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 23:47

ТАС присилав пуш на тижні про монети в телефон
аж здивувався
це воно?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 18:07

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

ну що, комусь пощастило? я так розумію, срібні монети дуже котуються...

на відміну від 100 й 200 грн золотих монет :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 18:09

я пробував, але не встиг, десь секунд за 40-50 все вимели

ця монета була дійсно цінна?
тираж лишень 5000 монет на всю планету!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 18:11

  greenozon написав:я пробував, але не встиг, десь секунд за 40-50 все вимели

ця монета була дійсно цінна?
тираж лишень 5000 монет на всю планету!

питання, які саме монети стануть цінними - ще треба спробувати вивчити :) може колеги підкажуть.

але як бачу срібні монети розбирають швидко - можливо дійсно через невеликий тираж
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 18:50

а вам вдалось купити?
скільки часу НБУ дає власне на оформлення покупки якщо припустімо посміхнулась доля і монета опинилась в кошику
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 07:30

  greenozon написав:скільки часу НБУ дає власне на оформлення покупки якщо припустімо посміхнулась доля і монета опинилась в кошику

30 мин. после чего в случае неоплаты заказ аннулируется и не выкупленнуя монету вновь становится доступной для покупки тому кто окажется в это время в интернет магазине. Некоторым вчера удалось таким образом купить Параджанова после 11 часов. В специализированных тг каналах народ пишет что бронирует в ИМ НБУ монету и предлагает сразу у него ее кому нибудь купить, как правило с небольшим наваром. Если покупатель в течении получаса найдется - монету выкупят, а нет - заказ аннулируется. Лично видел как по нейзильберу через полчаса после начала продаж появлялось до двухсот монет, которые якобы почти сразу закончились. Это отказники или монеты тех у кого из за сбоев не прошла оплата. Так что если не получилось купить сразу еще будет шанс купить примерно через полчаса.
И да тираж 5000 для серебра это не очень мало (хотя еще важна тематика), но у НБУ часто есиь тираж типа 7500 обьявленный и 5000 фактический, причем НБУ вполне имеет право дочеканить до объявленного, что в итоге снижает интерес к монетам.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 21:25

WallNutPen

а може пан поділиться досвідом, від чого може залежати подальша вартість монет? ;)
Shaman
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