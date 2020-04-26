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Чи можна придбати
монети в НБУ

Чи можна придбати монети в НБУ
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 21:43

  Shaman написав:WallNutPen

а може пан поділиться досвідом, від чого може залежати подальша вартість монет? ;)

Надеюсь вы не ждете от меня практического ответа :). Потому как ответ будет общим. Цена зависит от множества факторов. Как количественных (тираж, какая часть тиража пускается в продажу, а какая передается к примеру физ или юрлицам имеющим к тематике монет отношение, через кого продается монета - т.е. сейчас это сколько продает НБУ а сколько дистрибьюторы, какие цены установят дистрибьюторы, выпускает ли НБУ в обращение сразу весь объявленный тираж или чеканит монеты партиями, выкидывая на рынок периодически новые партии, в итоге от влияния вышеперечисленных факторов на цену влияет какая часть тиража и как быстро попала простым коллекционерам а какая перекупам, драги зависят еще от цен золота/серебра на лондонской бирже и от курса НБУ в паре USD/UAH) так и качественных (тематика, иногда просто нравящийся обывателю дизайн, наличие на монете эмали тампопечати, позолоты, вставок из драг или полудраг камней, биметал необычная форма (паззлы, квадраты, ромбы, шестиугольники, звоночки) и т.п. раскрутка (порой даже просто упоминание) в сми). Есть еще масса мелких, порой не значительных факторов, но в итоге комплексного воздействия их вместе с другими приводящих к тому что вроде невзрачная монета "выстреливает, а у реально красивой цена не растет. А иногда даже падает. Как-то так...
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 14:21

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Нацбанк відкрив касу в Києві для операцій з інвестиційними монетами
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 10:05

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

схоже "Парламентаризм" не надто популярна в Україні тема - ажіотажу немає :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 10:21

На складі залишилося всього 4645 шт
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подивимось як воно піде...
greenozon
 
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