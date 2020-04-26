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Чи можна придбати монети в НБУ
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: Сер 18 вер, 2024 21:43
Shaman написав:WallNutPen
а може пан поділиться досвідом, від чого може залежати подальша вартість монет?
Надеюсь вы не ждете от меня практического ответа
. Потому как ответ будет общим. Цена зависит от множества факторов. Как количественных (тираж, какая часть тиража пускается в продажу, а какая передается к примеру физ или юрлицам имеющим к тематике монет отношение, через кого продается монета - т.е. сейчас это сколько продает НБУ а сколько дистрибьюторы, какие цены установят дистрибьюторы, выпускает ли НБУ в обращение сразу весь объявленный тираж или чеканит монеты партиями, выкидывая на рынок периодически новые партии, в итоге от влияния вышеперечисленных факторов на цену влияет какая часть тиража и как быстро попала простым коллекционерам а какая перекупам, драги зависят еще от цен золота/серебра на лондонской бирже и от курса НБУ в паре USD/UAH) так и качественных (тематика, иногда просто нравящийся обывателю дизайн, наличие на монете эмали тампопечати, позолоты, вставок из драг или полудраг камней, биметал необычная форма (паззлы, квадраты, ромбы, шестиугольники, звоночки) и т.п. раскрутка (порой даже просто упоминание) в сми). Есть еще масса мелких, порой не значительных факторов, но в итоге комплексного воздействия их вместе с другими приводящих к тому что вроде невзрачная монета "выстреливает, а у реально красивой цена не растет. А иногда даже падает. Как-то так...
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WallNutPen
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Додано: Сер 02 жов, 2024 14:21
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Ірина_
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Додано: Чет 03 жов, 2024 10:05
схоже "Парламентаризм" не надто популярна в Україні тема - ажіотажу немає
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Shaman
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Додано: Чет 03 жов, 2024 10:21
На складі залишилося всього 4645 шт
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подивимось як воно піде...
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greenozon
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Додано: Чет 03 жов, 2024 12:04
greenozon написав:
На складі залишилося всього 4645 шт
...
подивимось як воно піде...
ще й на 12 годину більше 3 тис. розбирають, але потихеньку.
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Shaman
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Додано: Чет 03 жов, 2024 20:50
Shaman написав: greenozon написав:
На складі залишилося всього 4645 шт
...
подивимось як воно піде...
ще й на 12 годину більше 3 тис. розбирають, але потихеньку.
похоже наелись - на сейчас 2419 остаток. Но справедливости ради хочу признать, что на самом деле монет и слабая, и неинтересная
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WallNutPen
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Додано: Чет 03 жов, 2024 20:55
WallNutPen написав: Shaman написав: greenozon написав:
На складі залишилося всього 4645 шт
...
подивимось як воно піде...
ще й на 12 годину більше 3 тис. розбирають, але потихеньку.
похоже наелись - на сейчас 2419 остаток. Но справедливости ради хочу признать, что на самом деле монет и слабая, и неинтересная
а чому? дизайн поганий? чи тираж завеликий? здається, більшість монет йде по 50 тис
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Shaman
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Додано: Чет 03 жов, 2024 20:56
WallNutPen написав: greenozon написав:
скільки часу НБУ дає власне на оформлення покупки якщо припустімо посміхнулась доля і монета опинилась в кошику
30 мин. после чего в случае неоплаты заказ аннулируется и не выкупленнуя монету вновь становится доступной для покупки тому кто окажется в это время в интернет магазине. Некоторым вчера удалось таким образом купить Параджанова после 11 часов. В специализированных тг каналах
народ пишет что бронирует в ИМ НБУ монету и предлагает сразу у него ее кому нибудь купить, как правило с небольшим наваром. Если покупатель в течении получаса найдется - монету выкупят, а нет - заказ аннулируется. Лично видел как по нейзильберу через полчаса после начала продаж появлялось до двухсот монет, которые якобы почти сразу закончились. Это отказники или монеты тех у кого из за сбоев не прошла оплата. Так что если не получилось купить сразу еще будет шанс купить примерно через полчаса.
И да тираж 5000 для серебра это не очень мало (хотя еще важна тематика), но у НБУ часто есиь тираж типа 7500 обьявленный и 5000 фактический, причем НБУ вполне имеет право дочеканить до объявленного, что в итоге снижает интерес к монетам.
а це які канали?
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Shaman
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Додано: Чет 03 жов, 2024 21:04
Shaman написав:
а чому? дизайн поганий? чи тираж завеликий? здається, більшість монет йде по 50 тис
а вам лично то что на монете изображено нравится? Как бы с эстетической точки зрения
. Это что касается дизайна. А вопрос тиража не существует просто так - он еще привязан к тематике - к примеру БЩ (батьківське щастя если что) имеет тираж 100 тыс., но тематика подарочная да и дизайн поинтереснее парламентаризма будет. Поэтому БЩ НБУ уже выбрасывал в продажу трижды и все улетало. А кому захочется подарить Парламентаризм? Никому - поэтому монета интересна исключительно коллекционерам "положить 1 в коллекцию" - в то время как те же БЩ, Народжений в Україні, Борщ, Захисниці, Сміливість бути UA і т.п. - там значительная часть тиража расходится между обывателями зачастую на волне хайпа. Но это все не про Парламентаризм. Как-то так...
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WallNutPen
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