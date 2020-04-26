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Чи можна придбати монети в НБУ
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: Чет 10 жов, 2024 11:45
Shaman написав:
спочатку медаль Чернігів купували жвавенько, але щось видохлися й медаль ще є. таки так, через півгодини десь 700-800 монет повернулося.
й хтось знає - раптово у продажі з'явились біметалеві монети. але чи їх взагалі продавали. бо типу продаж з 10 жовтня, але відразу на складі 0. хоча монети й дорогі.
взагалі, десь анонсують продажі, публікують новини? чи треба лише на сайті дивитися?
Конечно анонсируют. Если вы зареганый пользователь ИМ НБУ вам накануне добавления любой позиции на продажу вечером на мыло приходит письмо от магазина. Кроме того есть куча тематических тг-каналов которые о предстоящей продаже узнают даже чуть раньше. Что касается биметалла сегодня то он конечно был но поскольку на продажу было предложено 10,9 и 3 шт. соответствующего наименования - они закончились в мгновения ока. А зря
. Цена нбу на эти монеты сегодня 29к+, на вторичке аналогичные можно купить за цену в районе 23000. Так что купившие сегодня биметаллические монетки из драга (серебряное кольцо + золотая вставка) Палеолит, Триполье или Ольвия - переплатили примерно 7000 грн. Но то такое - без лоха и жизнь плоха
И да вы там в тексте медали монетами назвали (вернулось 700-800 "монет") - это не правильно - вообще их правильно называть монетовидные жетоны - но НБУ вероятно для пафоса называет их медалями. Но то такое...
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WallNutPen
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Додано: Чет 10 жов, 2024 13:06
WallNutPen написав: Shaman написав:
спочатку медаль Чернігів купували жвавенько, але щось видохлися й медаль ще є. таки так, через півгодини десь 700-800 монет повернулося.
й хтось знає - раптово у продажі з'явились біметалеві монети. але чи їх взагалі продавали. бо типу продаж з 10 жовтня, але відразу на складі 0. хоча монети й дорогі.
взагалі, десь анонсують продажі, публікують новини? чи треба лише на сайті дивитися?
Конечно анонсируют. Если вы зареганый пользователь ИМ НБУ вам накануне добавления любой позиции на продажу вечером на мыло приходит письмо от магазина
. Кроме того есть куча тематических тг-каналов
которые о предстоящей продаже узнают даже чуть раньше. Что касается биметалла сегодня то он конечно был но поскольку на продажу было предложено 10,9 и 3 шт
. соответствующего наименования - они закончились в мгновения ока. А зря
. Цена нбу на эти монеты сегодня 29к+, на вторичке аналогичные можно купить за цену в районе 23000. Так что купившие сегодня биметаллические монетки из драга (серебряное кольцо + золотая вставка) Палеолит, Триполье или Ольвия - переплатили примерно 7000 грн. Но то такое - без лоха и жизнь плоха
И да вы там в тексте медали монетами назвали (вернулось 700-800 "монет") - это не правильно - вообще их правильно называть монетовидные жетоны - но НБУ вероятно для пафоса называет их медалями. Но то такое...
мені не приходить - напевне треба десь якусь галку проставити.
а як ви побачили, скільки було запропоновано?
а які тг-канали порекомендуєте?
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Shaman
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