Чи можна придбати монети в НБУ

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10 жовтня 2024 року з 10:00 буде поповнено асортимент нумізматичної продукції Національного банку України.



Пам`ятна медаль `Місто героїв - Чернігів` присвячена відзначенню подвигу, масового героїзму та стійкості громадян міста, яке з перших годин вторгнення рф в Україну перебувало під цілодобовими обстрілами. Саме Чернігів, одне з найдавніших міст України, стало одним із перших, куди намагалися вдертися ворожі війська, але завдяки об’єднаному спротиву всіх складових оборони захопити його окупантам не вдалося.



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Пам'ятна медаль з нейзильберу буде доступною для купівлі у кількості 9000 шт., із встановленим лімітом для замовлень кожним клієнтом по 1 шт.



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Також, до Вашої уваги продаж останніх одиниць біметалевих пам'ятних монет минулих років випуску.



Пам'ятна монета "Палеоліт" Присвячена найдавнішій епосі в історії людства – палеоліту (в Україні – бл.1 млн. – 10 тис. років тому), що був фундаментом для розвитку світової цивілізації та культури. Наприкінці палеоліту люди освоїли майже всю територію України.



Пам'ятна біметалева монета із дорогоцінних металів буде доступною для купівлі у кількості 10 шт., із встановленим лімітом для замовлень кожним клієнтом по 1 шт.



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Пам'ятна монета "Ольвія" присвячена одному з найзначніших центрів античної матеріальної і духовної культури Північного та Північно-Західного Причорномор`я – місту-державі Ольвії, яке було засноване на початку VI ст. до н.е. у Нижньому Побужжі (тепер городище поблизу с.Парутіно Миколаївської обл.) і проіснувало близько 1000 років.



Пам'ятна біметалева монета із дорогоцінних металів буде доступною для купівлі у кількості 9 шт., із встановленим лімітом для замовлень кожним клієнтом по 1 шт.



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Пам'ятна монета "Трипілля" присвячена одній із найяскравіших землеробсько-скотарських культур епохи енеоліту (IV– III тис. до н.е.) – трипільській, пам`ятки якої є важливим джерелом для вивчення історії стародавньої Європи. Назва походить від дослідженого наприкінці XIX ст. однойменного поселення на Київщині.



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Пам'ятна біметалева монета із дорогоцінних металів буде доступною для купівлі у кількості 3 шт., із встановленим лімітом для замовлень кожним клієнтом по 1 шт.



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