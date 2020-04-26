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Чи можна придбати монети в НБУ
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: Чет 10 жов, 2024 11:45
Shaman написав:
спочатку медаль Чернігів купували жвавенько, але щось видохлися й медаль ще є. таки так, через півгодини десь 700-800 монет повернулося.
й хтось знає - раптово у продажі з'явились біметалеві монети. але чи їх взагалі продавали. бо типу продаж з 10 жовтня, але відразу на складі 0. хоча монети й дорогі.
взагалі, десь анонсують продажі, публікують новини? чи треба лише на сайті дивитися?
Конечно анонсируют. Если вы зареганый пользователь ИМ НБУ вам накануне добавления любой позиции на продажу вечером на мыло приходит письмо от магазина. Кроме того есть куча тематических тг-каналов которые о предстоящей продаже узнают даже чуть раньше. Что касается биметалла сегодня то он конечно был но поскольку на продажу было предложено 10,9 и 3 шт. соответствующего наименования - они закончились в мгновения ока. А зря
. Цена нбу на эти монеты сегодня 29к+, на вторичке аналогичные можно купить за цену в районе 23000. Так что купившие сегодня биметаллические монетки из драга (серебряное кольцо + золотая вставка) Палеолит, Триполье или Ольвия - переплатили примерно 7000 грн. Но то такое - без лоха и жизнь плоха
И да вы там в тексте медали монетами назвали (вернулось 700-800 "монет") - это не правильно - вообще их правильно называть монетовидные жетоны - но НБУ вероятно для пафоса называет их медалями. Но то такое...
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WallNutPen
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Додано: Чет 10 жов, 2024 13:06
WallNutPen написав: Shaman написав:
спочатку медаль Чернігів купували жвавенько, але щось видохлися й медаль ще є. таки так, через півгодини десь 700-800 монет повернулося.
й хтось знає - раптово у продажі з'явились біметалеві монети. але чи їх взагалі продавали. бо типу продаж з 10 жовтня, але відразу на складі 0. хоча монети й дорогі.
взагалі, десь анонсують продажі, публікують новини? чи треба лише на сайті дивитися?
Конечно анонсируют. Если вы зареганый пользователь ИМ НБУ вам накануне добавления любой позиции на продажу вечером на мыло приходит письмо от магазина
. Кроме того есть куча тематических тг-каналов
которые о предстоящей продаже узнают даже чуть раньше. Что касается биметалла сегодня то он конечно был но поскольку на продажу было предложено 10,9 и 3 шт
. соответствующего наименования - они закончились в мгновения ока. А зря
. Цена нбу на эти монеты сегодня 29к+, на вторичке аналогичные можно купить за цену в районе 23000. Так что купившие сегодня биметаллические монетки из драга (серебряное кольцо + золотая вставка) Палеолит, Триполье или Ольвия - переплатили примерно 7000 грн. Но то такое - без лоха и жизнь плоха
И да вы там в тексте медали монетами назвали (вернулось 700-800 "монет") - это не правильно - вообще их правильно называть монетовидные жетоны - но НБУ вероятно для пафоса называет их медалями. Но то такое...
мені не приходить - напевне треба десь якусь галку проставити.
а як ви побачили, скільки було запропоновано?
а які тг-канали порекомендуєте?
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Shaman
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Додано: Чет 10 жов, 2024 14:28
Shaman написав:
а як ви побачили, скільки було запропоновано?
Естественно в тексте письма от ИМ. Вот вчерашнее:
Шановний клієнте!
10 жовтня 2024 року з 10:00 буде поповнено асортимент нумізматичної продукції Національного банку України.
Пам`ятна медаль `Місто героїв - Чернігів` присвячена відзначенню подвигу, масового героїзму та стійкості громадян міста, яке з перших годин вторгнення рф в Україну перебувало під цілодобовими обстрілами. Саме Чернігів, одне з найдавніших міст України, стало одним із перших, куди намагалися вдертися ворожі війська, але завдяки об’єднаному спротиву всіх складових оборони захопити його окупантам не вдалося.
8FIr
Пам'ятна медаль з нейзильберу буде доступною для купівлі у кількості 9000 шт., із встановленим лімітом для замовлень кожним клієнтом по 1 шт.
Купити
Також, до Вашої уваги продаж останніх одиниць біметалевих пам'ятних монет минулих років випуску.
Пам'ятна монета "Палеоліт" Присвячена найдавнішій епосі в історії людства – палеоліту (в Україні – бл.1 млн. – 10 тис. років тому), що був фундаментом для розвитку світової цивілізації та культури. Наприкінці палеоліту люди освоїли майже всю територію України.
Пам'ятна біметалева монета із дорогоцінних металів буде доступною для купівлі у кількості 10 шт., із встановленим лімітом для замовлень кожним клієнтом по 1 шт.
Купити
rev
Пам'ятна монета "Ольвія" присвячена одному з найзначніших центрів античної матеріальної і духовної культури Північного та Північно-Західного Причорномор`я – місту-державі Ольвії, яке було засноване на початку VI ст. до н.е. у Нижньому Побужжі (тепер городище поблизу с.Парутіно Миколаївської обл.) і проіснувало близько 1000 років.
Пам'ятна біметалева монета із дорогоцінних металів буде доступною для купівлі у кількості 9 шт., із встановленим лімітом для замовлень кожним клієнтом по 1 шт.
Купити
revers-olvia
Пам'ятна монета "Трипілля" присвячена одній із найяскравіших землеробсько-скотарських культур епохи енеоліту (IV– III тис. до н.е.) – трипільській, пам`ятки якої є важливим джерелом для вивчення історії стародавньої Європи. Назва походить від дослідженого наприкінці XIX ст. однойменного поселення на Київщині.
rew
Пам'ятна біметалева монета із дорогоцінних металів буде доступною для купівлі у кількості 3 шт., із встановленим лімітом для замовлень кожним клієнтом по 1 шт.
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Додано: Чет 10 жов, 2024 14:30
Shaman написав:
а які тг-канали порекомендуєте?
Вот если честно, не могу порекомендовать ни один. Для меня рекомендовать значит нести ответственность за рекомендованого. А они ведут себя как дети малые то срачи с холиварами разводят на пустом месте, то хотят плату ввести мало того что за обыденный контент так еще и в каких-то "тг-звездочках", в общем извините я не дам вам рыбу, но попробую дать удочку - в поиске телеги попытайтесь на украинском повводить нумізматика, нумізмат и т.п.- и гляньте по кол-ву подписчиков - вот где есть хотя бы 200+ можете заходить - почти наверняка найдете много нового
Shaman написав:
мені не приходить - напевне треба десь якусь галку проставити
Возможно. Давно регился - уже не помню
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Додано: Чет 10 жов, 2024 16:10
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Додано: Суб 12 жов, 2024 12:21
greenozon написав: Shaman написав: greenozon написав:
а де саме? недогледів
коли на сторінці монети натиснете на Купити, то потім там висвітить, яка ваша черга - й по співвідношенню кількості та номеру в черзі відразу побачите, чи є шанси
зрозумів!
тоді це трішкий інший лічильник
на старому порталі це була одночасна к-сть людей на сайті
знайшов - є лічильник користувачів на сайті.
це кнопка з зображенням графіку у верхньому правому куті
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Shaman
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Додано: Суб 12 жов, 2024 12:26
тоді це трішкий інший лічильник
на старому порталі це була одночасна к-сть людей на сайті[/quote]
знайшов - є лічильник користувачів на сайті.
це кнопка з зображенням графіку у верхньому правому куті[/quote]
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Шикарна знахідка!!!
я б сазав навіть пасхалочка
(секретна фішка)
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greenozon
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