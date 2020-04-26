Чи можна придбати монети в НБУ

Додано: Суб 12 жов, 2024 14:57

Для пересичного инвестора возиться инвестционными и памятными монетами с целью срубить бабки - это не самая гениальная идея. Это так , больше мини-хобби.Много возни и трат времени на очереди, чтоб купить. Интересные изначально монеты даже в количестве одной штуки купить не простая задача, а уж тем более несколько штук, - как у нас любят барыжки прикупить, ну типа чтоб за углом или на олх или барахолке продать тут же с наваром. А на одной монете (например, та же военная разведка) ну заработаете вы пару сотен грн, легче станет?А потраченное время. А оптом купить и продать - не получится (99% людей), это получится у не только лишь всех.Конкретно, на счет упомянутой военной разведки конкретная окуительная история. Была информация год назад на сайте таза о старте продаж. Тогда у меня был к монетам бОльший интерес (просто купить). Прихожу спозаранку, еще дождь был и противная погода, в очереди 3 или 5-тый. 9 утра, очередь уже человек 20 (возле другого отдкления таза в другом районе города в то же самое время уже человек 50-70 где-то), кассир вообще не в курсе, "приходите после обеда". прихожу после обеда, как раз привезли те несчастные монеты (тогда по плану продаж это была не только военная разведка, а и еще 5 разных монет, но мне лично нужна была только разведка), они там чето в кассе закрылись , подсчитали, "ну нам нужно это все дело оприходовать, это долго будет, запишитесь все в список, телефоны, и завтра приходите, мы позвоним". Спрашиваю "разведки есть?", - "да, конечно, несколько штук есть". Ну ок, стадион так стадион. Следующий день, прихожу. Ну во-первых туда уже подтянулась со своим отдельным вчерашним списком шобла, которая вчера стояла возле того другого отделения таза, - окупировали отделение, чето то там права качали.Но кассирша , правда , на них не обращала внимания и двигалась все-таки по списку заранее оговоренному, что хоть уже хорошо. Доходит очередь , третий или пятый, не помню уже: "пожалуйста , только разведку" , - "нет разведки", - "как это нет разведки, вчера ж было несколько штук", - "привезли всего одну штучку, продали первому в очереди". Занавес. Ну вчера , лядь нельзя было сказать, чтоб не переться туда опять. Или таки "куда-то" делись несколько штучек? Вопрос без ответа.Плюнул на это, покупать вторые "захисниці", "заради справедливості" и тд чтоб тут же впаривать кому-то не стал, так как нафиг это нищебродство не нужно.До этого еще кстати отстаивал безрезультивно очередь в газмясе, там к 9 утра был 57, еще ж есть хитровыепные, которые приходят один, а записыванет за собой человек 5.Через месяц купил спокойно на сайте нбу, тогда это было проще (как впрочем и 70% других монет 2022/23 года. Как сейчас с простотой не знаю: - сложнее походу добраться до "оплаты" : - к старту там на сайте уже сидят по много тысяч рыл , потом появились "гидранты, велосипеды", номера в очереди и т.д. Из высокотиражных что-то купить можно, а серебро или низкотиражное - фиг. А сейчас уже не до монет стало ибо надоело.Мой вывод, что на этом всём сложно что-то приличное заработать (в первую очередь , тем кто любит в короткие сроки). Как продавать тоже вопрос, особенно серебро. Олх - "это такое"; всякие виолити, тоже разбираться нужно. Как пересылать безопасно в другие регионы, чтоб в случае отказников не получить назад ржавое фуфло. и т.д. и т.п.. Ну и далеко не все монеты (даже серебрянные) представляют хоть какой-то интерес (например, тот же, прости господи, парламентаризм; часть вообще не несет почти никакой смысловой нагрузки, часть убогие и однотипные по дизайну) . А знать где что выстрелит угадать сложно. Только если есть желание, время лишнее и свободные деньги с этим возиться. Не, ну если у нас таки настанет настоящее торжество демократии и парламентаризма, и люди вспомнят потом о невзрачной монете 2024 года в честь этого и она взлетит, я буду только искренне рад даже с отсутствующей у меня монетой .