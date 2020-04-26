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Чи можна придбати монети в НБУ
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: Чет 10 жов, 2024 11:45
Shaman написав:
спочатку медаль Чернігів купували жвавенько, але щось видохлися й медаль ще є. таки так, через півгодини десь 700-800 монет повернулося.
й хтось знає - раптово у продажі з'явились біметалеві монети. але чи їх взагалі продавали. бо типу продаж з 10 жовтня, але відразу на складі 0. хоча монети й дорогі.
взагалі, десь анонсують продажі, публікують новини? чи треба лише на сайті дивитися?
Конечно анонсируют. Если вы зареганый пользователь ИМ НБУ вам накануне добавления любой позиции на продажу вечером на мыло приходит письмо от магазина. Кроме того есть куча тематических тг-каналов которые о предстоящей продаже узнают даже чуть раньше. Что касается биметалла сегодня то он конечно был но поскольку на продажу было предложено 10,9 и 3 шт. соответствующего наименования - они закончились в мгновения ока. А зря
. Цена нбу на эти монеты сегодня 29к+, на вторичке аналогичные можно купить за цену в районе 23000. Так что купившие сегодня биметаллические монетки из драга (серебряное кольцо + золотая вставка) Палеолит, Триполье или Ольвия - переплатили примерно 7000 грн. Но то такое - без лоха и жизнь плоха
И да вы там в тексте медали монетами назвали (вернулось 700-800 "монет") - это не правильно - вообще их правильно называть монетовидные жетоны - но НБУ вероятно для пафоса называет их медалями. Но то такое...
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WallNutPen
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Додано: Чет 10 жов, 2024 13:06
WallNutPen написав: Shaman написав:
спочатку медаль Чернігів купували жвавенько, але щось видохлися й медаль ще є. таки так, через півгодини десь 700-800 монет повернулося.
й хтось знає - раптово у продажі з'явились біметалеві монети. але чи їх взагалі продавали. бо типу продаж з 10 жовтня, але відразу на складі 0. хоча монети й дорогі.
взагалі, десь анонсують продажі, публікують новини? чи треба лише на сайті дивитися?
Конечно анонсируют. Если вы зареганый пользователь ИМ НБУ вам накануне добавления любой позиции на продажу вечером на мыло приходит письмо от магазина
. Кроме того есть куча тематических тг-каналов
которые о предстоящей продаже узнают даже чуть раньше. Что касается биметалла сегодня то он конечно был но поскольку на продажу было предложено 10,9 и 3 шт
. соответствующего наименования - они закончились в мгновения ока. А зря
. Цена нбу на эти монеты сегодня 29к+, на вторичке аналогичные можно купить за цену в районе 23000. Так что купившие сегодня биметаллические монетки из драга (серебряное кольцо + золотая вставка) Палеолит, Триполье или Ольвия - переплатили примерно 7000 грн. Но то такое - без лоха и жизнь плоха
И да вы там в тексте медали монетами назвали (вернулось 700-800 "монет") - это не правильно - вообще их правильно называть монетовидные жетоны - но НБУ вероятно для пафоса называет их медалями. Но то такое...
мені не приходить - напевне треба десь якусь галку проставити.
а як ви побачили, скільки було запропоновано?
а які тг-канали порекомендуєте?
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Shaman
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Додано: Чет 10 жов, 2024 14:28
Shaman написав:
а як ви побачили, скільки було запропоновано?
Естественно в тексте письма от ИМ. Вот вчерашнее:
Шановний клієнте!
10 жовтня 2024 року з 10:00 буде поповнено асортимент нумізматичної продукції Національного банку України.
Пам`ятна медаль `Місто героїв - Чернігів` присвячена відзначенню подвигу, масового героїзму та стійкості громадян міста, яке з перших годин вторгнення рф в Україну перебувало під цілодобовими обстрілами. Саме Чернігів, одне з найдавніших міст України, стало одним із перших, куди намагалися вдертися ворожі війська, але завдяки об’єднаному спротиву всіх складових оборони захопити його окупантам не вдалося.
8FIr
Пам'ятна медаль з нейзильберу буде доступною для купівлі у кількості 9000 шт., із встановленим лімітом для замовлень кожним клієнтом по 1 шт.
Купити
Також, до Вашої уваги продаж останніх одиниць біметалевих пам'ятних монет минулих років випуску.
Пам'ятна монета "Палеоліт" Присвячена найдавнішій епосі в історії людства – палеоліту (в Україні – бл.1 млн. – 10 тис. років тому), що був фундаментом для розвитку світової цивілізації та культури. Наприкінці палеоліту люди освоїли майже всю територію України.
Пам'ятна біметалева монета із дорогоцінних металів буде доступною для купівлі у кількості 10 шт., із встановленим лімітом для замовлень кожним клієнтом по 1 шт.
Купити
rev
Пам'ятна монета "Ольвія" присвячена одному з найзначніших центрів античної матеріальної і духовної культури Північного та Північно-Західного Причорномор`я – місту-державі Ольвії, яке було засноване на початку VI ст. до н.е. у Нижньому Побужжі (тепер городище поблизу с.Парутіно Миколаївської обл.) і проіснувало близько 1000 років.
Пам'ятна біметалева монета із дорогоцінних металів буде доступною для купівлі у кількості 9 шт., із встановленим лімітом для замовлень кожним клієнтом по 1 шт.
Купити
revers-olvia
Пам'ятна монета "Трипілля" присвячена одній із найяскравіших землеробсько-скотарських культур епохи енеоліту (IV– III тис. до н.е.) – трипільській, пам`ятки якої є важливим джерелом для вивчення історії стародавньої Європи. Назва походить від дослідженого наприкінці XIX ст. однойменного поселення на Київщині.
rew
Пам'ятна біметалева монета із дорогоцінних металів буде доступною для купівлі у кількості 3 шт., із встановленим лімітом для замовлень кожним клієнтом по 1 шт.
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OH5IPL0
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Додано: Чет 10 жов, 2024 14:30
Shaman написав:
а які тг-канали порекомендуєте?
Вот если честно, не могу порекомендовать ни один. Для меня рекомендовать значит нести ответственность за рекомендованого. А они ведут себя как дети малые то срачи с холиварами разводят на пустом месте, то хотят плату ввести мало того что за обыденный контент так еще и в каких-то "тг-звездочках", в общем извините я не дам вам рыбу, но попробую дать удочку - в поиске телеги попытайтесь на украинском повводить нумізматика, нумізмат и т.п.- и гляньте по кол-ву подписчиков - вот где есть хотя бы 200+ можете заходить - почти наверняка найдете много нового
Shaman написав:
мені не приходить - напевне треба десь якусь галку проставити
Возможно. Давно регился - уже не помню
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Додано: Чет 10 жов, 2024 16:10
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Ірина_
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Додано: Суб 12 жов, 2024 12:21
greenozon написав: Shaman написав: greenozon написав:
а де саме? недогледів
коли на сторінці монети натиснете на Купити, то потім там висвітить, яка ваша черга - й по співвідношенню кількості та номеру в черзі відразу побачите, чи є шанси
зрозумів!
тоді це трішкий інший лічильник
на старому порталі це була одночасна к-сть людей на сайті
знайшов - є лічильник користувачів на сайті.
це кнопка з зображенням графіку у верхньому правому куті
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Shaman
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Додано: Суб 12 жов, 2024 12:26
тоді це трішкий інший лічильник
на старому порталі це була одночасна к-сть людей на сайті[/quote]
знайшов - є лічильник користувачів на сайті.
це кнопка з зображенням графіку у верхньому правому куті[/quote]
----------
Шикарна знахідка!!!
я б сазав навіть пасхалочка
(секретна фішка)
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greenozon
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Додано: Суб 12 жов, 2024 14:57
Для пересичного инвестора возиться инвестционными и памятными монетами с целью срубить бабки - это не самая гениальная идея. Это так , больше мини-хобби.
Много возни и трат времени на очереди, чтоб купить. Интересные изначально монеты даже в количестве одной штуки купить не простая задача, а уж тем более несколько штук, - как у нас любят барыжки прикупить, ну типа чтоб за углом или на олх или барахолке продать тут же с наваром
. А на одной монете (например, та же военная разведка) ну заработаете вы пару сотен грн, легче станет?
А потраченное время. А оптом купить и продать - не получится (99% людей), это получится у не только лишь всех.
Конкретно, на счет упомянутой военной разведки конкретная окуительная история. Была информация год назад на сайте таза о старте продаж. Тогда у меня был к монетам бОльший интерес (просто купить). Прихожу спозаранку, еще дождь был и противная погода, в очереди 3 или 5-тый. 9 утра, очередь уже человек 20 (возле другого отдкления таза в другом районе города в то же самое время уже человек 50-70 где-то), кассир вообще не в курсе, "приходите после обеда". прихожу после обеда, как раз привезли те несчастные монеты (тогда по плану продаж это была не только военная разведка, а и еще 5 разных монет, но мне лично нужна была только разведка), они там чето в кассе закрылись , подсчитали, "ну нам нужно это все дело оприходовать, это долго будет, запишитесь все в список, телефоны, и завтра приходите, мы позвоним". Спрашиваю "разведки есть?", - "да, конечно, несколько штук есть". Ну ок, стадион так стадион. Следующий день, прихожу. Ну во-первых туда уже подтянулась со своим отдельным вчерашним списком шобла, которая вчера стояла возле того другого отделения таза, - окупировали отделение, чето то там права качали.
Но кассирша , правда , на них не обращала внимания и двигалась все-таки по списку заранее оговоренному, что хоть уже хорошо. Доходит очередь , третий или пятый, не помню уже: "пожалуйста , только разведку" , - "нет разведки", - "как это нет разведки, вчера ж было несколько штук", - "привезли всего одну штучку, продали первому в очереди". Занавес. Ну вчера , лядь нельзя было сказать, чтоб не переться туда опять. Или таки "куда-то" делись несколько штучек? Вопрос без ответа.
Плюнул на это, покупать вторые "захисниці", "заради справедливості" и тд чтоб тут же впаривать кому-то не стал, так как нафиг это нищебродство не нужно.
До этого еще кстати отстаивал безрезультивно очередь в газмясе, там к 9 утра был 57, еще ж есть хитровыепные, которые приходят один, а записыванет за собой человек 5.
Через месяц купил спокойно на сайте нбу, тогда это было проще (как впрочем и 70% других монет 2022/23 года. Как сейчас с простотой не знаю: - сложнее походу добраться до "оплаты" : - к старту там на сайте уже сидят по много тысяч рыл , потом появились "гидранты, велосипеды", номера в очереди и т.д. Из высокотиражных что-то купить можно, а серебро или низкотиражное - фиг. А сейчас уже не до монет стало ибо надоело.
Мой вывод, что на этом всём сложно что-то приличное заработать (в первую очередь , тем кто любит в короткие сроки). Как продавать тоже вопрос, особенно серебро. Олх - "это такое"; всякие виолити, тоже разбираться нужно. Как пересылать безопасно в другие регионы, чтоб в случае отказников не получить назад ржавое фуфло. и т.д. и т.п.. Ну и далеко не все монеты (даже серебрянные) представляют хоть какой-то интерес (например, тот же, прости господи, парламентаризм
; часть вообще не несет почти никакой смысловой нагрузки, часть убогие и однотипные по дизайну) . А знать где что выстрелит угадать сложно. Только если есть желание, время лишнее и свободные деньги с этим возиться. Не, ну если у нас таки настанет настоящее торжество демократии и парламентаризма, и люди вспомнят потом о невзрачной монете 2024 года в честь этого и она взлетит, я буду только искренне рад даже с отсутствующей у меня монетой .
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Додано: Суб 12 жов, 2024 16:48
a77
заробляти на цьому можна, лише якщо ти перекуп. з одного боку зрозуміло, чому ставлять ціни х2, х3. це специфічний товар, який швидко не продається. але чому мене ця категорія муляє, бо через ці продажі для своїх - в першу чергу НБУ купувати для пересічного стає проблемою. я так розумію, коли банки почали продавати не за цінами НБУ, то вже купувати в банках для перекупів нема сенсу - маржа зовсім інша. тому якщо є канал НБУ - свої люди, то основний навар там. цікаво, чи великий його розмір. бо все одно продають й через інтернет-магазин, й через банки.
до речі, цікаво, а чи можуть ці банки кому треба продати за цінами НБУ?
а так хіба що модна розважатися - купив монету в інтернет магазині - відразу виставив її на продаж х2, х3. це коли багато вільного часу
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Shaman
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Додано: Суб 12 жов, 2024 17:43
Shaman написав:
до речі, цікаво, а чи можуть ці банки кому треба продати за цінами НБУ?
Ну так, якщо нічого не змінилось, то офіційні дистрибутори нбушних монет - це газ, таз, привєт, рада. От вони продають за цінами нбу, тими що на сайті інтернет магазину. А всілякі пумби, південні, мтб та інші точно зі своїм додатковим ціновим інтересом продають, але для перекупів мабуть це вже не дуже сильно цікаво в цілому.
Хоча, якось у південному (де дорого) персонаж, якого неодноразово бачив до цього (щодо монет, марок), купував щось на касі. Підозрюю, що десь на умовному олх розміщує замовлення того чого в нього немає фізично, хтось клюнув, він пішов в південий купив, те що й так може хто завгодно купити спокійно, перепродав замовнику трошки дорожче.
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