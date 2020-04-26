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Чи можна придбати
монети в НБУ

Чи можна придбати монети в НБУ
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 19:28

  a77 написав:
Ну так, якщо нічого не змінилось, то офіційні дистрибутори нбушних монет - це газ, таз, привєт, рада. От вони продають за цінами нбу, тими що на сайті інтернет магазину.

Я уже писал что все изменилось этим летом и кардинально - официальные дистрибуторы получили право продавать полученную продукцию НБУ по ценам если не ошибаюсь не дороже 150% от цены НБУ. Поэтому сейчас тех очередей, что вы описали чуть раньше под тасом и газом уже не увидите и уже можно купить свободно монеты последних месяцев хоть серебро хоть нейзильбер в отделениях дистрибуторов (ну или заказать через сайт того же Таса если ты их клиент). Но по той цене что они предлагают... Зачастую дешевле получится у перекупов купить с пересылкой чем в тасе, газе, раде и привате.

Но отвечая на вопрос Shaman'a - хочу сказать что дистрибуторы не имеют права продавать принадлежащую им продукцию НБУ только дороже 150% от цены НБУ. А дешевле естественно могут. Поэтому иихо вероятно что для кого-то своего могут а отдельный день зафиксировать какую-то интересную цену и слить монеты. Это не возбраняется. Но вот делает ли так кто-то ч ни подтвердить, ни опровергнуть не могу - свечку не держал ;)
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 21:38

Все трохи не так. Зараз 5 дистрибьюторів: Ощад, Приват, Газ, Тас, Пумб.
Вони відповідно договору з НБУ мають право робити націнку до плюс 150%.
Таким чином монета у дистрибьюторів зараз коштує дорожче, ніж в Інтернет-магазині плюс пошта.
aleks-kiev
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