Чи можна придбати монети в НБУ

Додано: Суб 12 жов, 2024 19:28

a77 написав:

Ну так, якщо нічого не змінилось, то офіційні дистрибутори нбушних монет - це газ, таз, привєт, рада. От вони продають за цінами нбу, тими що на сайті інтернет магазину. Ну так, якщо нічого не змінилось, то офіційні дистрибутори нбушних монет - це газ, таз, привєт, рада. От вони продають за цінами нбу, тими що на сайті інтернет магазину.

Я уже писал что все изменилось этим летом и кардинально - официальные дистрибуторы получили право продавать полученную продукцию НБУ по ценам если не ошибаюсь не дороже 150% от цены НБУ. Поэтому сейчас тех очередей, что вы описали чуть раньше под тасом и газом уже не увидите и уже можно купить свободно монеты последних месяцев хоть серебро хоть нейзильбер в отделениях дистрибуторов (ну или заказать через сайт того же Таса если ты их клиент). Но по той цене что они предлагают... Зачастую дешевле получится у перекупов купить с пересылкой чем в тасе, газе, раде и привате.Но отвечая на вопрос Shaman'a - хочу сказать что дистрибуторы не имеют права продавать принадлежащую им продукцию НБУ только дороже 150% от цены НБУ. А дешевле естественно могут. Поэтому иихо вероятно что для кого-то своего могут а отдельный день зафиксировать какую-то интересную цену и слить монеты. Это не возбраняется. Но вот делает ли так кто-то ч ни подтвердить, ни опровергнуть не могу - свечку не держал