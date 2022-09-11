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Чи можна придбати монети в НБУ
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: Суб 12 жов, 2024 19:28
a77 написав:
Ну так, якщо нічого не змінилось, то офіційні дистрибутори нбушних монет - це газ, таз, привєт, рада. От вони продають за цінами нбу, тими що на сайті інтернет магазину.
Я уже писал что все изменилось этим летом и кардинально - официальные дистрибуторы получили право продавать полученную продукцию НБУ по ценам если не ошибаюсь не дороже 150% от цены НБУ. Поэтому сейчас тех очередей, что вы описали чуть раньше под тасом и газом уже не увидите и уже можно купить свободно монеты последних месяцев хоть серебро хоть нейзильбер в отделениях дистрибуторов (ну или заказать через сайт того же Таса если ты их клиент). Но по той цене что они предлагают... Зачастую дешевле получится у перекупов купить с пересылкой чем в тасе, газе, раде и привате.
Но отвечая на вопрос Shaman'a - хочу сказать что дистрибуторы не имеют права продавать принадлежащую им продукцию НБУ только дороже 150% от цены НБУ. А дешевле естественно могут. Поэтому иихо вероятно что для кого-то своего могут а отдельный день зафиксировать какую-то интересную цену и слить монеты. Это не возбраняется. Но вот делает ли так кто-то ч ни подтвердить, ни опровергнуть не могу - свечку не держал
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Додано: Суб 12 жов, 2024 21:38
Все трохи не так. Зараз 5 дистрибьюторів: Ощад, Приват, Газ, Тас, Пумб.
Вони відповідно договору з НБУ мають право робити націнку до плюс 150%.
Таким чином монета у дистрибьюторів зараз коштує дорожче, ніж в Інтернет-магазині плюс пошта.
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aleks-kiev
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Додано: Нед 17 лис, 2024 12:12
НБУ раптово міняє день продажу)))
завтра 18.11 можна позмагатися за:
- Абсолютний у сувенірному пакованні
- Ролик обігових пам’ятних монет `Сили логістики Збройних Сил України` (у ролику 25 монет)
а в повідомленнях НБУ пишуть час початку?upd
ура, мені почали приходити повідомлення
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Shaman
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Додано: Пон 18 лис, 2024 23:35
Shaman написав:
НБУ раптово міняє день продажу)))
завтра 18.11 можна позмагатися за:
- Абсолютний у сувенірному пакованні
- Ролик обігових пам’ятних монет `Сили логістики Збройних Сил України` (у ролику 25 монет)
а в повідомленнях НБУ пишуть час початку?upd
ура, мені почали приходити повідомлення
щось бачу ролики 10 грн монет не користуються шаленим попитом. всі очікують знайти в обігу?
а так на піку продажів о 10:00 на сайті було десь 20 т користувачів
наступні перегони - 26.11
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Shaman
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Додано: Вів 19 лис, 2024 00:42
Shaman написав:
щось бачу ролики 10 грн монет не користуються шаленим попитом. всі очікують знайти в обігу?
я не парюсь на местном рынке беру у перекупов по паре монет из роликов по 20 грн./шт. А покупать целый ролик это сильно на любителя. Специфическая продукция требующая доп.места, тяжеловатая сама по себе и т.п.
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