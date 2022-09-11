RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок інвестиційних монет
/
Чи можна придбати
монети в НБУ

Чи можна придбати монети в НБУ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 19:28

  a77 написав:
Ну так, якщо нічого не змінилось, то офіційні дистрибутори нбушних монет - це газ, таз, привєт, рада. От вони продають за цінами нбу, тими що на сайті інтернет магазину.

Я уже писал что все изменилось этим летом и кардинально - официальные дистрибуторы получили право продавать полученную продукцию НБУ по ценам если не ошибаюсь не дороже 150% от цены НБУ. Поэтому сейчас тех очередей, что вы описали чуть раньше под тасом и газом уже не увидите и уже можно купить свободно монеты последних месяцев хоть серебро хоть нейзильбер в отделениях дистрибуторов (ну или заказать через сайт того же Таса если ты их клиент). Но по той цене что они предлагают... Зачастую дешевле получится у перекупов купить с пересылкой чем в тасе, газе, раде и привате.

Но отвечая на вопрос Shaman'a - хочу сказать что дистрибуторы не имеют права продавать принадлежащую им продукцию НБУ только дороже 150% от цены НБУ. А дешевле естественно могут. Поэтому иихо вероятно что для кого-то своего могут а отдельный день зафиксировать какую-то интересную цену и слить монеты. Это не возбраняется. Но вот делает ли так кто-то ч ни подтвердить, ни опровергнуть не могу - свечку не держал ;)
WallNutPen
 
Повідомлень: 1280
З нами з: 08.06.20
Подякував: 37 раз.
Подякували: 366 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 21:38

Все трохи не так. Зараз 5 дистрибьюторів: Ощад, Приват, Газ, Тас, Пумб.
Вони відповідно договору з НБУ мають право робити націнку до плюс 150%.
Таким чином монета у дистрибьюторів зараз коштує дорожче, ніж в Інтернет-магазині плюс пошта.
aleks-kiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 394
З нами з: 16.08.07
Подякував: 0 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 12:12

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

НБУ раптово міняє день продажу)))

завтра 18.11 можна позмагатися за:
- Абсолютний у сувенірному пакованні
- Ролик обігових пам’ятних монет `Сили логістики Збройних Сил України` (у ролику 25 монет)

а в повідомленнях НБУ пишуть час початку?

upd ура, мені почали приходити повідомлення :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7435
З нами з: 29.09.19
Подякував: 689 раз.
Подякували: 1539 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 23:35

  Shaman написав:НБУ раптово міняє день продажу)))

завтра 18.11 можна позмагатися за:
- Абсолютний у сувенірному пакованні
- Ролик обігових пам’ятних монет `Сили логістики Збройних Сил України` (у ролику 25 монет)

а в повідомленнях НБУ пишуть час початку?

upd ура, мені почали приходити повідомлення :D

щось бачу ролики 10 грн монет не користуються шаленим попитом. всі очікують знайти в обігу? :D

а так на піку продажів о 10:00 на сайті було десь 20 т користувачів

наступні перегони - 26.11 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7435
З нами з: 29.09.19
Подякував: 689 раз.
Подякували: 1539 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 00:42

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

  Shaman написав:щось бачу ролики 10 грн монет не користуються шаленим попитом. всі очікують знайти в обігу? :D

я не парюсь на местном рынке беру у перекупов по паре монет из роликов по 20 грн./шт. А покупать целый ролик это сильно на любителя. Специфическая продукция требующая доп.места, тяжеловатая сама по себе и т.п.
WallNutPen
 
Повідомлень: 1280
З нами з: 08.06.20
Подякував: 37 раз.
Подякували: 366 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Золоті монети НБУ
Denys7719 » Вів 12 лис, 2024 23:27
0 390
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 лис, 2024 23:27
Denys7719
Куплю монети НБУ
smirnov_ukr » Нед 11 вер, 2022 09:00
1 4789
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 гру, 2022 01:51
sklarenkopavel5500
Монети України Монеты Украины Серебро Срібло більше 100 моне
Doktor_Aybolit » П'ят 25 гру, 2020 00:20
0 20677
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 гру, 2020 00:20
Doktor_Aybolit

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4364)
18.11.2024 23:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.