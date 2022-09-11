RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок інвестиційних монет
/
Чи можна придбати
монети в НБУ

Чи можна придбати монети в НБУ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 19:28

  a77 написав:
Ну так, якщо нічого не змінилось, то офіційні дистрибутори нбушних монет - це газ, таз, привєт, рада. От вони продають за цінами нбу, тими що на сайті інтернет магазину.

Я уже писал что все изменилось этим летом и кардинально - официальные дистрибуторы получили право продавать полученную продукцию НБУ по ценам если не ошибаюсь не дороже 150% от цены НБУ. Поэтому сейчас тех очередей, что вы описали чуть раньше под тасом и газом уже не увидите и уже можно купить свободно монеты последних месяцев хоть серебро хоть нейзильбер в отделениях дистрибуторов (ну или заказать через сайт того же Таса если ты их клиент). Но по той цене что они предлагают... Зачастую дешевле получится у перекупов купить с пересылкой чем в тасе, газе, раде и привате.

Но отвечая на вопрос Shaman'a - хочу сказать что дистрибуторы не имеют права продавать принадлежащую им продукцию НБУ только дороже 150% от цены НБУ. А дешевле естественно могут. Поэтому иихо вероятно что для кого-то своего могут а отдельный день зафиксировать какую-то интересную цену и слить монеты. Это не возбраняется. Но вот делает ли так кто-то ч ни подтвердить, ни опровергнуть не могу - свечку не держал ;)
WallNutPen
 
Повідомлень: 1288
З нами з: 08.06.20
Подякував: 37 раз.
Подякували: 367 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 21:38

Все трохи не так. Зараз 5 дистрибьюторів: Ощад, Приват, Газ, Тас, Пумб.
Вони відповідно договору з НБУ мають право робити націнку до плюс 150%.
Таким чином монета у дистрибьюторів зараз коштує дорожче, ніж в Інтернет-магазині плюс пошта.
aleks-kiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 394
З нами з: 16.08.07
Подякував: 0 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 12:12

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

НБУ раптово міняє день продажу)))

завтра 18.11 можна позмагатися за:
- Абсолютний у сувенірному пакованні
- Ролик обігових пам’ятних монет `Сили логістики Збройних Сил України` (у ролику 25 монет)

а в повідомленнях НБУ пишуть час початку?

upd ура, мені почали приходити повідомлення :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7515
З нами з: 29.09.19
Подякував: 695 раз.
Подякували: 1548 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 23:35

  Shaman написав:НБУ раптово міняє день продажу)))

завтра 18.11 можна позмагатися за:
- Абсолютний у сувенірному пакованні
- Ролик обігових пам’ятних монет `Сили логістики Збройних Сил України` (у ролику 25 монет)

а в повідомленнях НБУ пишуть час початку?

upd ура, мені почали приходити повідомлення :D

щось бачу ролики 10 грн монет не користуються шаленим попитом. всі очікують знайти в обігу? :D

а так на піку продажів о 10:00 на сайті було десь 20 т користувачів

наступні перегони - 26.11 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7515
З нами з: 29.09.19
Подякував: 695 раз.
Подякували: 1548 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 00:42

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

  Shaman написав:щось бачу ролики 10 грн монет не користуються шаленим попитом. всі очікують знайти в обігу? :D

я не парюсь на местном рынке беру у перекупов по паре монет из роликов по 20 грн./шт. А покупать целый ролик это сильно на любителя. Специфическая продукция требующая доп.места, тяжеловатая сама по себе и т.п.
WallNutPen
 
Повідомлень: 1288
З нами з: 08.06.20
Подякував: 37 раз.
Подякували: 367 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 17:03

  WallNutPen написав:
  Shaman написав:щось бачу ролики 10 грн монет не користуються шаленим попитом. всі очікують знайти в обігу? :D

я не парюсь на местном рынке беру у перекупов по паре монет из роликов по 20 грн./шт. А покупать целый ролик это сильно на любителя. Специфическая продукция требующая доп.места, тяжеловатая сама по себе и т.п.

20 грн/шт - це ви вже знаєте людей. звичайним покупцям напевне парять по 50 грн...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7515
З нами з: 29.09.19
Подякував: 695 раз.
Подякували: 1548 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 11:17

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

щось в цьому місяці НБУ напевне теж намагається виконати план

продаж був й сьогодні, й планується
11.12
Українська бавовна. БТР-4Е `Буцефал` у сувенірному пакованні (н)
Архістратиг Михаїл (c)
Орьнек. Кримськотатарський орнамент (c)

26.12
100 років із часу заснування `Українського Радіо`у сувенірному пакованні (н)

й в принципі, якщо підготуватися завчасно, то наче шанс потрапити в чергу є. користувачів під час продажу до 25 тис людей набігає. й ще є лафхак, що наче немає монет, але інколи вони через 10 хв, 30 хв (знімає бронювання) - кілька з'являється.

тому кому цікаво, може побавитися 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7515
З нами з: 29.09.19
Подякував: 695 раз.
Подякували: 1548 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 17:09

а що так не пішов Орьнек. Кримськотатарський орнамент (c)?

надто дорога? чи тема не дуже цікава?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7515
З нами з: 29.09.19
Подякував: 695 раз.
Подякували: 1548 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 17:44

а що було ще крім нього?
greenozon
 
Повідомлень: 16728
З нами з: 01.06.14
Подякував: 487 раз.
Подякували: 1673 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
6
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Золоті монети НБУ
Denys7719 » Вів 12 лис, 2024 23:27
0 824
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 лис, 2024 23:27
Denys7719
Куплю монети НБУ
smirnov_ukr » Нед 11 вер, 2022 09:00
1 5022
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 гру, 2022 01:51
sklarenkopavel5500
Монети України Монеты Украины Серебро Срібло більше 100 моне
Doktor_Aybolit » П'ят 25 гру, 2020 00:20
0 20937
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 гру, 2020 00:20
Doktor_Aybolit

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.