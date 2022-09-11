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Чи можна придбати
монети в НБУ

Чи можна придбати монети в НБУ
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 22:52

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

хто буде розважатися завтра? :)

Рік Змії у сувенірному пакованні (н) - 161 грн
Ні куля, ні шабля! у сувенірному пакованні (н)
Ні куля, ні шабля! (c)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 11:03

  Shaman написав:хто буде розважатися завтра? :)

Рік Змії у сувенірному пакованні (н) - 161 грн
Ні куля, ні шабля! у сувенірному пакованні (н)
Ні куля, ні шабля! (c)

прикол - за кілька хвилин до 10:00 сервер став недоступний...
Сайт інтернет-магазину Національного банку України перебуває на реконструкції та тимчасово не працює.
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 19 гру, 2024 11:05, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 11:04

ппц

504 Gateway Time-out
The server didn't respond in time.

оце навала орди )))

----- (a few minutes later)

Сайт інтернет-магазину Національного банку України перебуває на реконструкції та тимчасово не працює.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 11:05

  greenozon написав:ппц

504 Gateway Time-out
The server didn't respond in time.

оце навала орди )))

----- (a few minutes later)

Сайт інтернет-магазину Національного банку України перебуває на реконструкції та тимчасово не працює.

хтось надто потужного боту запустив - не розрахував :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 11:07

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

цікаво, що з продажами зроблять - перенесуть чи запустять, коли піднімуть сайт?
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 11:12

(не реклама, просто побачив в тг боті що анонсує початки торгових сесій ICU)
----------
🎄 Друзі, у нас для вас є незвичайна експериментальна передріздвяна пропозиція! В наших пенсійних фондах є «золоті запаси» колекційних монет НБУ, частину яких ми хочемо запропонувати тим серед вас, хто шукає унікальний різдвяний подарунок.

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 13:59

НБУ магазин ожив

Знайдено продукції: 20

виходить все розпродали?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 14:05

  greenozon написав:НБУ магазин ожив

Знайдено продукції: 20

виходить все розпродали?

я б назвав, що всі ці позиції зникли. бо зазвичай деякий час те, що продалося сьогодні, ще є в переліку з нульовими залишками.

але не здивуюсь, якщо все розпродали - щасливчикам, в кого сайт не впав :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 14:40

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

  Shaman написав:в кого сайт не впав :lol:

гадаю тут сайт впав на стороні сервера, тому у всіх користувачів без виключень...
але мабуть хтось моніторив коли сайт відновиться і далі все по плану ))
greenozon
 
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  #<1 ... 5678
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