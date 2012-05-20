Чи можна придбати монети в НБУ

Додано: Вів 28 жов, 2025 12:07

Shaman написав: фауна розійшлась як гарячі пиріжки - 25 000 розібрали вщент - аж сайт на початку трохи перевантажили фауна розійшлась як гарячі пиріжки - 25 000 розібрали вщент - аж сайт на початку трохи перевантажили

Shaman написав: дрони ще досі можна купити дрони ще досі можна купити

ну ажиотаж учитывая тематику - ожидался, так что все штатно. Лично я позитивом считаю тот факт, что сайт хотя и положили, но очень не надолго. Но ГЛАВНОЕ - шанс купить свою 1 монетку (вернее 2 в наборе) в коллекцию у простого коллекционера который терпеливо перегружал страничку все таки был. В отличие от продаж через ИМ НБУ в 2023-2024 гг - когда были случаи, когда как ни старайся - но были случаи когда тупо было невозможно купить 3-4 выпуска монет.- если Вы о Лелеке-100 - то уже нет. А Вампиры - да есть и много - но их недавно продавали дважды - и все кто хотел - набрали