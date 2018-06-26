Фермери зможуть легально постачати свіжі яблука і лохину на ринки В'єтнаму і Індії
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Додано: Суб 31 гру, 2016 09:59
Українські яблука поїдуть до Індії
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Дивися повний текст Українські яблука поїдуть до Індії.
Додано: Суб 31 гру, 2016 09:59
Ага, удачи)) Индия, конечно же, предпочтет украинские яблоки китайским и иранским, которые занимают первое и четвертое место среди мировых производителей яблок и находятся рядом. Удивляет статья
Додано: Суб 31 гру, 2016 10:02
А, все ясно)) посмотрел источник- там пишут о росте украинской экономики. Тогда понятно
Додано: Чет 28 чер, 2018 22:28
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