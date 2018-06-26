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Українські яблука
поїдуть до Індії

Українські яблука поїдуть до Індії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2016 09:59

Українські яблука поїдуть до Індії

Пропонуємо до обговорення:
Фермери зможуть легально постачати свіжі яблука і лохину на ринки В'єтнаму і Індії

Дивися повний текст Українські яблука поїдуть до Індії.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2016 09:59

Ага, удачи)) Индия, конечно же, предпочтет украинские яблоки китайским и иранским, которые занимают первое и четвертое место среди мировых производителей яблок и находятся рядом. Удивляет статья
PSPoldman
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2016 10:02

А, все ясно)) посмотрел источник- там пишут о росте украинской экономики. Тогда понятно
PSPoldman
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 22:28

  PSPoldman написав:А, все ясно)) посмотрел источник- там пишут о росте украинской экономики. Тогда понятно

Зрада, российский гражданин Германии?
BIGor
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