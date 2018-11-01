Економіка України - 2017: більше зростання і менше інфляції

Додано: Сер 26 лип, 2017 17:47

«Швондери» в погонах

Процес реформи правоохоронних органів, який триває вже четвертий рік, виявив як безумовні переваги, так і недоліки. Зусилля виконавчих, законодавчих структур а також громадськості натрапляють на спротив…зсередини правоохоронних структур – поліції та прокуратури.

У радянські часи серед громадян був популярний жарт: де працюєш, те і маєш. Працюєш на взуттєвій фабриці – маєш взуття, працюєш на шоколадній – шоколад, в ливарному цеху – вироби із заліза. Так було. А якщо працюєш у поліції чи прокуратурі? Маєш те, що охороняєш. Нічого не змінилося.

А чому б не конвертувати в гроші те, що мав би охороняти? Або дозволяти заборонене?

Так сталося з рівненськими «швондерами» в погонах, які налагодили власний гешефт на гральному бізнесі. Схема проста і зрозуміла: відкривається гральний зал від фірми, яка має відповідну ліцензію від легального оператора. До власників ненароком навідуються представники прокуратури та поліції. Заляканий інвестор погоджується на нав’язані непроханими гостями умови через страх втратити все. Якщо підприємець відмовляється виконувати умови – матеріально-технічне обладнання вилучається тими ж представниками закону. Але вилучається так, що потім і слідів не знайдеш: без відповідного завіреного переліку вилученого під час обшуку.

Тобто, хто погоджується – платить за організовану «кришу», хто не погоджується – фальсифікується кримінальне провадження і вилучається техніка, яка згодом опиняється у приватних помешканнях тих, хто її вилучав. Так заробляються гроші з повітря.

Такого не може бути, - скажете ви. Ще й як може! Така організована правоохоронна група діє у місті Рівне. До її складу входять не останні в місті правоохоронці: Мирослав Пацкан, Олег Лепеха, Юлія Козінська, Іван Тимошенко. Основне місце їх роботи – не поліція та прокуратура, а гральні зали. І переважну частину заробітної плати вони отримують не з державного бюджету, а від незаконного «бізнесу». А погони в цьому лише допомагають.

Зусилля правоохоронця мали би бути спрямовані на охорону правопорядку, але це правило не розповсюджується на рівненських «бізнесменів» у погонах.



Юрій Д’ячук